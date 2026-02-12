Спорт:

След масовата стрелба в канадско училище: 18-годишен транссексуален е заподозрян (СНИМКА)

12 февруари 2026, 9:38 часа 337 прочитания 0 коментара
18-годишен транссексуален е заподозрян като стрелеца, открил огън в училище в Канада, съобщиха от полицията. Нападателят е идентифициран като Джеси Ван Рутселаер. Полицията е била викана при него многократно поради проблеми с психичното му здраве. Момичето бе намерено мъртво след нападението, при което бяха убити осем души.

Припомняме, че при стрелба в гимназия в малкия канадски град бяха убити няколко учители и ученици.

Преди да открие огън в училището и да се самоубие, 18-годишната Джеси Ван Рутселаар е убила майка си и доведения си брат у дома.

Един учител и петима ученици са открити мъртви в училището, повечето от тях в библиотеката. Учениците са били на възраст между 12 и 13 години.

Полицията не е уточнила как заподозреният е успял да се сдобие с две огнестрелни оръжия, открити в училището. Мотивът за нападението засега също остава неясен.

