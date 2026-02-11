"Няма нищо окончателно": Тръмп след "добър" тричасов разговор с Нетаняху

Американският президент Доналд Тръмп е провел тричасов разговор с израелския премиер Бенямин Нетаняху на фона на ескалиращото напрежение между САЩ и Иран. В публикация в „Трут Сошъл“ Тръмп определи срещата като „добра“, но подчерта, че „не е било постигнато нищо окончателно“. По информация от Вашингтон държавният глава е настоял пред Нетаняху преговорите между САЩ и Техеран да продължат, за да се провери дали е възможно сключването на ново споразумение.

Президентът на САЩ заяви, че е имал "много добра" среща с премиера на Израел и неговата делегация. Според него отношенията между двете държави остават силни. Тръмп отбеляза, че е настоявал за продължаване на преговорите с Иран, за да се установи дали е възможна нова сделка.

Той също така припомни, че миналия път Техеран е отказал споразумение и "се е сблъскал с операция "Midnight Hammer" /Среднощен чук/. При мощни удари тогава бяха разрушени подземните ядрени съоръжения за обогатяване на уран на Иран. "Надявам се този път да бъде по-разумно и отговорно", добави Тръмп.

Източници на израелски медии твърдят, че Тел Авив гледа скептично на възобновените разговори и държи да запази свободата си за военни действия – дори при евентуално бъдещо споразумение.