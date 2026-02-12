Главният прокурор на САЩ стана за смях на изслушването за досиетата "Епстийн" (ВИДЕО)

Главният прокурор на САЩ и министър на правосъдието Пам Бонди избегна въпрос за клиентите на покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн в стил "Доналд Тръмп", като рязко смени темата и заговори за фондовата борса. Това стана по време на изслушване в Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) във връзка с публикуваните наскоро от правосъдното ведомство нови 3 милиона файла от делото "Епстийн", предизвикали нови въпроси кои длъжностни лица са свързани с мрежата му за сексуален трафик.

Пам Бонди цитира индексите на "Уолстрийт"

Когато беше попитана защо нито един от клиентите на Джефри Епстийн не е бил обвинен, бившият генерален прокурор на Флорида и настоящ обвинител №1 на САЩ пренасочи дискусията към рекордните нива на "Уолстрийт". "Dow Jones в момента е над 50 000 долара. S&P е почти 7000 долара. А NASDAQ чупи рекорди. 401(K) [американски пенсионен план - бел. ред.] и пенсионните спестявания на американците процъфтяват. За това трябва да говорим", каза тя и не можа да разбере защо някои представители на камарата се смеят на думите ѝ.

Бонди заяви, че - вместо върху Епстийн - фокусът трябва да бъде върху икономиката и безопасността на американците.

"Всички вие трябва да се извините. Седите тук и нападате президента, а аз няма да го допусна. Няма да го търпя", заяви още правосъдният министър във връзка с това, че Тръмп неколкократно е бил свързван с Епстийн. Престъпление от страна на републиканеца не е открито.

Хауърд Лутник също избегна въпроси

Министърът на търговията Хауърд Лутник, който попада във файловете "Епстийн", пък отби въпросите на журналисти с мълчание. Журналистите го заляха със следните въпроси: „Защо казахте, че го намирате за отвратителен, но въпреки това поддържахте връзка с него?"; "Защо поддържахте връзка с него, след като той се призна за виновен в сексуални престъпления?"; "Какво ще отговорите на демократите, които призовават за вашата оставка?".

😮 Journalist to Sec. Lutnick about Epstein: "Why did you say you found him gross but still kept in contact with him?



Why did you keep contact after he pled guilty to sex crimes?



What do you say to Democrats calling for you to resign?" pic.twitter.com/y2hrEQ0Soa — NEXTA (@nexta_tv) February 12, 2026

От досиетата "Епстийн" стана ясно, че Хауърд Лутник е посетил частния карибски остров на Епстийн със семейството си поне веднъж. Това противоречи на предишни изявления, в които той твърди, че още преди десетилетия е прекъснал връзките си с опозорения финансист, когото нарича "отвратителен". Имейли обаче показват, че Лутник и съпругата му са приели покана за посещение на остров Литъл Сейнт Джеймс в Американските Вирджински острови през декември 2012 г. и са планирали да пристигнат с яхта заедно с децата си.

Бившият председател на голямата компания за търговски недвижими имоти Newmark също така е пил с Епстийн при друг повод през 2011 г. и е кореспондирал с него относно строителството на сграда срещу домовете и на двамата.

В изявление Министерството на търговията на САЩ обяви, че Лутник е имал "ограничени взаимодействия с г-н Епстийн в присъствието на съпругата си и никога не е бил обвиняван в неправомерни действия".

