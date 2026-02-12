Войната в Украйна:

Главният прокурор на САЩ стана за смях на изслушването за досиетата "Епстийн" (ВИДЕО)

Главният прокурор на САЩ и министър на правосъдието Пам Бонди избегна въпрос за клиентите на покойния финансист и сексуален престъпник Джефри Епстийн в стил "Доналд Тръмп", като рязко смени темата и заговори за фондовата борса. Това стана по време на изслушване в Камарата на представителите (долната камара на Конгреса) във връзка с публикуваните наскоро от правосъдното ведомство нови 3 милиона файла от делото "Епстийн", предизвикали нови въпроси кои длъжностни лица са свързани с мрежата му за сексуален трафик.

Пам Бонди цитира индексите на "Уолстрийт"

Когато беше попитана защо нито един от клиентите на Джефри Епстийн не е бил обвинен, бившият генерален прокурор на Флорида и настоящ обвинител №1 на САЩ пренасочи дискусията към рекордните нива на "Уолстрийт". "Dow Jones в момента е над 50 000 долара. S&P е почти 7000 долара. А NASDAQ чупи рекорди. 401(K) [американски пенсионен план - бел. ред.] и пенсионните спестявания на американците процъфтяват. За това трябва да говорим", каза тя и не можа да разбере защо някои представители на камарата се смеят на думите ѝ.

Бонди заяви, че - вместо върху Епстийн - фокусът трябва да бъде върху икономиката и безопасността на американците.

"Всички вие трябва да се извините. Седите тук и нападате президента, а аз няма да го допусна. Няма да го търпя", заяви още правосъдният министър във връзка с това, че Тръмп неколкократно е бил свързван с Епстийн. Престъпление от страна на републиканеца не е открито.

Хауърд Лутник също избегна въпроси

Министърът на търговията Хауърд Лутник, който попада във файловете "Епстийн", пък отби въпросите на журналисти с мълчание. Журналистите го заляха със следните въпроси: „Защо казахте, че го намирате за отвратителен, но въпреки това поддържахте връзка с него?"; "Защо поддържахте връзка с него, след като той се призна за виновен в сексуални престъпления?"; "Какво ще отговорите на демократите, които призовават за вашата оставка?".

От досиетата "Епстийн" стана ясно, че Хауърд Лутник е посетил частния карибски остров на Епстийн със семейството си поне веднъж. Това противоречи на предишни изявления, в които той твърди, че още преди десетилетия е прекъснал връзките си с опозорения финансист, когото нарича "отвратителен". Имейли обаче показват, че Лутник и съпругата му са приели покана за посещение на остров Литъл Сейнт Джеймс в Американските Вирджински острови през декември 2012 г. и са планирали да пристигнат с яхта заедно с децата си.

Бившият председател на голямата компания за търговски недвижими имоти Newmark също така е пил с Епстийн при друг повод през 2011 г. и е кореспондирал с него относно строителството на сграда срещу домовете и на двамата.

В изявление Министерството на търговията на САЩ обяви, че Лутник е имал "ограничени взаимодействия с г-н Епстийн в присъствието на съпругата си и никога не е бил обвиняван в неправомерни действия".

Димитър Радев
Доналд Тръмп САЩ Джефри Епстийн Пам Бонди Хауърд Лутник Досиетата Епстийн
