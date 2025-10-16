Войната в Украйна:

Мадуро осъди "преврата, организиран от ЦРУ"

16 октомври 2025, 06:30 часа 253 прочитания 0 коментара
Мадуро осъди "преврата, организиран от ЦРУ"

Венецуелският президент Николас Мадуро осъди "преврата, организиран от ЦРУ", малко след като американският му колега Доналд Тръмп заяви, че обмисля удари срещу венецуелските картели на сушата. "Не на войната в Карибско море. Не на смяната на режима. Не на държавните преврати, организирани от ЦРУ", заяви Мадуро в реч пред комисия, създадена след като Вашингтон разположи военни кораби в Карибско море за операция срещу разпространението на наркотици.

По-рано Тръмп каза, че обмисля удари по сушата, след като смъртоносни удари по море потопиха венецуелски лодки, за които се твърди, че са превозвани наркотици. Досега най-малко 27 души са загинали при американските атаки в Карибско море.

След като беше ударен още един кораб, Мадуро нареди военни учения в най-големите бедняшки квартали на страната и заяви, че мобилизира армията, полицията и гражданската милиция, за да защити "планините, крайбрежията, училищата, болниците, фабриките и пазарите" на Венецуела.

Тръмп твърди, че те са "наркотерористи", без да предоставя доказателства.

Американският лидер обвинява Мадуро, че е начело на наркокартел. Той отрича това обвинение. През август Вашингтон удвои наградата за информация, водеща до залавянето на Мадуро, на 50 милиона долара.

Венецуелският лидер е широко обвиняван, че е откраднал изборите миналата година.

