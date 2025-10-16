Венецуелският президент Николас Мадуро осъди "преврата, организиран от ЦРУ", малко след като американският му колега Доналд Тръмп заяви, че обмисля удари срещу венецуелските картели на сушата. "Не на войната в Карибско море. Не на смяната на режима. Не на държавните преврати, организирани от ЦРУ", заяви Мадуро в реч пред комисия, създадена след като Вашингтон разположи военни кораби в Карибско море за операция срещу разпространението на наркотици.

По-рано Тръмп каза, че обмисля удари по сушата, след като смъртоносни удари по море потопиха венецуелски лодки, за които се твърди, че са превозвани наркотици. Досега най-малко 27 души са загинали при американските атаки в Карибско море.

След като беше ударен още един кораб, Мадуро нареди военни учения в най-големите бедняшки квартали на страната и заяви, че мобилизира армията, полицията и гражданската милиция, за да защити "планините, крайбрежията, училищата, болниците, фабриките и пазарите" на Венецуела.

Тръмп твърди, че те са "наркотерористи", без да предоставя доказателства.

Американският лидер обвинява Мадуро, че е начело на наркокартел. Той отрича това обвинение. През август Вашингтон удвои наградата за информация, водеща до залавянето на Мадуро, на 50 милиона долара.

Венецуелският лидер е широко обвиняван, че е откраднал изборите миналата година.