Опасен вирус приближава: Хората са в паника от потенциална епидемия

Наскоро един човек е дал положителна проба за вируса чикунгуня, който се предава чрез ухапвания от комари. Въпросният вирус не е бил откриван в Ню Йорк от шест години. Случаят е възникнал в окръг Насау, Лонг Айлънд. Вирусът се разпространява и в Китай и други региони, което предизвиква нарастваща загриженост сред здравните власти. Според здравното министерство на щата, човекът е започнал да проявява симптоми още през август, след като е пътувал извън района, но не и извън страната. Властите не са оповестили самоличността на пациента, нито точните обстоятелства, при които е бил заразен с вируса.

Снимка: iStock

Местните здравни власти заявиха, че е вероятно човекът да е бил ухапан от заразен комар, но подчертаха, че в региона не са открити колонии от комари. Те също така поясниха, че към момента няма доказателства за продължаващо местно разпространение на вируса.

Припомняме, че вирусът чикунгуня вече е и в Европа. През септември здравните власти във Франция алармираха, че е регистрирано рязко увеличаване на случаите на хора, заразени с този вирус.

Кои комари пренасят чикунгуня

Снимка: iStock

Важно е да се отбележи, че чикунгуня не се предава от човек на човек, а чрез ухапване от заразен комар. Двата основни вида, отговорни за това, са Aedes aegypti и Aedes albopictus, като и двата могат да пренасят и други вируси, като денга и Зика.

Тези комари вече са налице в по-голямата част от метрополния район на Ню Йорк, включително предградията на Лонг Айлънд. След ухапване от заразен комар симптомите обикновено се появяват между четири и осем дни по-късно, макар че в някои случаи могат да се развият още на втория ден или чак на дванадесетия.

Снимка: iStock

"С настъпването на есента е по-малко вероятно да видим наличието на комари, пренасящи чикунгуня, защото температурите започват да падат". Това заяви държавният здравен комисар Джеймс Макдоналд, призовавайки жителите да останат предпазливи въпреки сезонния спад.

Симптоми на чикунгуня

Най-честият симптом на вируса е треска, обикновено придружена от силни болки в ставите. В много случаи пациентите изпитват също мускулни болки, главоболие, кожни обриви, умора и гадене.

Снимка: iStock

Болките в ставите са изключително силни, често описани като изтощителни, и макар че обикновено отшумяват в рамките на няколко дни, понякога могат да продължат месеци или дори години. Възрастните хора и бебетата под една година са особено уязвими, тъй като усложненията при тези групи могат да бъдат животозастрашаващи.

Лечението се фокусира единствено върху облекчаване на симптомите, тъй като понастоящем не съществува ваксина или специфична антивирусна терапия за чикунгуня. На пациентите се препоръчва да почиват и да поддържат подходяща хидратация, за да помогнат на тялото да се възстанови. Според Панамериканската здравна организация (PAHO) човек може да се зарази с чикунгуня само веднъж, тъй като инфекцията осигурява пожизнен имунитет. Въпреки това здравните експерти продължават да подчертават важността на превантивните мерки, особено през топлите месеци, когато комарите са най-активни, пише "Marca".