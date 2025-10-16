Избра да е тарикат и плати скъпо: Краят на историята на загиналия в подводницата "Титан" милиардер (ВИДЕО)

Американският национален съвет по безопасност на транспорта (NTSB) установи официално, че батискафът "Титаник" е имплодирал поради инженерни повреди и сериозни нарушения на безопасността. Вече е публикуван доклад за трагедията - и заключението е, че тя е можела да бъде предотвратена.

Според доклада, компанията OceanGate, която е собственик на плавателния съд, е пропуснала задължителните тестове и никога не е определила реалната здравина на корпуса на миниподводницата, направен от въглеродни влакна. Композитният материал е бил дефектен и неспособен да издържи на дълбоководното налягане, се казва в доклада. Отделно - OceanGate е пренебрегнала аварийните процедури и е насърчавала култура на безразсъдство.

Основателят на компанията, милиардерът Стоктън Ръш, който загина при имплозията, е цитиран да казва, че може "да купи конгресмен", ако бреговата охрана някога създаде проблеми на плавателния му съд - Още: Всичко, което е останало от батискафа "Титан" (ВИДЕО)

В доклада се отбелязва, че дори при пълно спазване на изискванията екипажът на миниподводницата вероятно не би могъл да бъде спасен, но хаосът и забавянията по време на издирвателната операция биха могли да бъдат избегнати. Констатациите съвпадат с по-ранен доклад на бреговата охрана, който също смята, че трагедията е била предотвратима - Още: Подготвят игрален филм за трагедията с подводницата "Титан"

Трагедията, при която загинаха петима души, включително Ръш и френският изследовател Пол-Анри Наржоле, се случи на 18 юни 2023 г. по време на гмуркане до останките на "Титаник". Оттогава правителството на САЩ настоява за по-строго регулиране на частните дълбоководни експедиции.

