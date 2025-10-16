Тръмп разреши тайни операции във Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди в сряда, че е разрешил на ЦРУ да провежда тайни операции във Венецуела. Това отбелязва рязка ескалация на усилията на САЩ да окажат натиск върху правителството на президента Николас Мадуро, съобщава "Ройтерс". "Ню Йорк Таймс" първи съобщи за класифицираната директива, позовавайки се на американски служители, запознати с решението, които казват, че стратегията на администрацията на Тръмп за Венецуела има за цел да отстрани Мадуро от власт. Администрацията е предложила 50 милиона долара за информация, водеща до ареста и осъждането на Мадуро по обвинения в трафик на наркотици.

Венецуела под напрежение

Тръмп заяви, че е разрешил действието, защото големи количества наркотици влизат в Съединените щати от Венецуела, голяма част от които по море. "Сега разглеждаме сушата, защото морето е под контрол", каза Тръмп.

Той многократно е обвинявал Венецуела за трафик на смъртоносния наркотик фентанил, но данните показват, че Мексико е основният източник. Репортер попита Тръмп защо не е накарал бреговата охрана да спре подозрителните лодки, което е практика на САЩ от десетилетия. Тръмп нарече подобни усилия "политически коректни" и заяви, че не са проработили.

Тръмп отказа да отговори на въпроса дали ЦРУ има правомощията да екзекутира Мадуро, казвайки: "Мисля, че Венецуела е под напрежение."

Тръмп нареди голямо струпване на американски военни сили в южната част на Карибите. Войските са извършили поне пет удара по кораби, които администрацията на Тръмп описва като замесени в трафик на наркотици, без да предоставят доказателства.

Кампанията е най-скорошният пример за усилията на Тръмп да използва военната си мощ на САЩ по нови и често спорни правно начини, от разполагане на действащи американски войски в Лос Анджелис до извършване на контратерористични удари срещу заподозрени в трафик на наркотици. Пентагонът наскоро разкри пред Конгреса, че Тръмп е определил, че Съединените щати са въвлечени в "немеждународен въоръжен конфликт" с наркокартели.

