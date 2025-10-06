Войната в Украйна:

Бомби под посолството на САЩ: Предупреждение от Венецуела

Венецуела съобщи, че е открила план на „екстремисти“ за поставяне на взривни устройства в посолството на САЩ в Каракас, на фона на нарастващо напрежение между двете страни, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Каркас е предупредил Съединените щати за това, което определи като „операция под фалшив флаг“ от страна на десни екстремисти, съобщи Хорхе Родригес, председател на Националното събрание.

Още: Анализ: Ами ако САЩ открият ядрени оръжия във Венецуела?

Венецуелското правителство често обвинява опозицията в заговори. Дипломатическите отношения между Каракас и Вашингтон бяха прекъснати през 2019 г., а посолството на САЩ практически е празно и се поддържа само от няколко местни служители.

Още: За четвърти път: САЩ унищожиха плавателен съд на предполагаеми наркотрафиканти край Венецуела (ВИДЕО)

Спасиана Кирилова
