Бомби под посолството на САЩ: Предупреждение от Венецуела

Венецуела съобщи, че е открила план на „екстремисти“ за поставяне на взривни устройства в посолството на САЩ в Каракас, на фона на нарастващо напрежение между двете страни, предаде АФП, цитирана от БГНЕС.

Каркас е предупредил Съединените щати за това, което определи като „операция под фалшив флаг“ от страна на десни екстремисти, съобщи Хорхе Родригес, председател на Националното събрание.

Венецуелското правителство често обвинява опозицията в заговори. Дипломатическите отношения между Каракас и Вашингтон бяха прекъснати през 2019 г., а посолството на САЩ практически е празно и се поддържа само от няколко местни служители.

