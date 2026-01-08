Дори деветокласник знае, че това е глупаво: Републиканци в САЩ са против военни действия срещу Гренландия

Няколко републиканци в Конгреса на САЩ изразиха критики към всякакви потенциални военни действия за анексиране на Гренландия, като се дистанцираха от твърденията на президента Доналд Тръмп, че Съединените щати се нуждаят от арктическия остров от съображения за националната сигурност.

Сенаторът от Юта Джон Къртис написа в Х, че използването на военна сила е "неподходящо, ненужно и нещо, което няма да подкрепя".

Конгресменът от Небраска Дон Бейкън заяви, че изявленията на администрацията за Гренландия са вредни и рискуват да отчуждят партньорите в НАТО. В интервю за американската CNN той определи идеята за "поглъщане" на Гренландия като едно от "най-нелепите неща", които е чувал от Белия дом през последната година.

Сенаторът от Луизиана Джон Кенеди, говорейки след брифинг на държавния секретар Марко Рубио, заяви, че дори един "средно интелигентен деветокласник" знае, че нахлуването в Гренландия би било "глупост от най-висша категория". Той подчерта, че нито Тръмп, нито Рубио са глупави и че не се планира инвазия, но не изключи усилия за търсене на нова правна рамка за сътрудничество в областта на отбраната между САЩ и Гренландия.

