"Ако Русия или Китай изстрелят ядрена ракета...": Джей Ди Ванс атакува Европа за Гренландия (ВИДЕО)

Вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс заяви, че Гренландия е „от решаващо значение“ за отбраната на САЩ и света срещу възможни ракетни атаки от Русия или Китай, а Европа и Дания „не са се справили добре“ с гарантиране на сигурността в района. В интервю за Fox News той коментира една от горещите геополитически теми - публично изявеното желание на Щатите да присъединят най-големия остров на Земята, който е самоуправляваща се отвъдморска територия на Кралство Дания.

По думите му, Копенхаген и европейците не само не са инвестирали достатъчно в отбраната на Гренландия, но и не са се съгласили с аргументите на президента Доналд Тръмп по този въпрос.

Още: Ако САЩ нахлуят в Гренландия, Дания първо ще стреля, после ще пита

Американски официални лица активно обсъждат потенциална оферта за закупуване на полуавтономната датска територия, съобщи Белият дом на 7 януари - ден след като допусна и военни действия за присъединяването ѝ към САЩ като възможен вариант. Дания, която също като САЩ е член на НАТО, предупреди, че това би означавало края на Алианса. И Гренландия, и Дания многократно са подчертавали, че островът не е за продан. „Гренландия принадлежи на нейния народ и само Дания и Гренландия могат да вземат решения по въпроси, засягащи техните отношения“, заявиха в съвместна декларация лидерите на Франция, Великобритания, Германия, Италия, Полша, Испания и Дания.

Снимка: Getty Images

Защо Гренландия е толкова важна за САЩ?

Въпреки че е най-слабо населената територия, местоположението на Гренландия между Северна Америка и Арктика я прави подходяща за системи за ранно предупреждение в случай на ракетни атаки и за наблюдение на кораби в региона. Космическата база "Питуфик", по-рано известна като въздушна база "Туле", се управлява от САЩ от Втората световна война насам.

Още: САЩ: Винаги сме имали намерение да купим Гренландия, но военната опция остава на масата (ВИДЕО)

През последните години се наблюдава и повишен интерес към природните ресурси на Гренландия, включително редкоземни минерали, уран и желязо. Достъпът става все по-лесен с топенето на леда в резултат на климатичните промени. Учените смятат, че там може да има и значителни запаси от нефт и газ, подчертава BBC.

Джей Ди Ванс: Противоракетната отбрана зависи от Гренландия

"Хората не осъзнават, че цялата инфраструктура за противоракетна отбрана е частично зависима от Гренландия", каза Ванс в интервюто си пред Fox News в сряда.

Още: САЩ завладяват Гренландия. Третата световна война ще е с роботи, дронове и концентрационни лагери под контрола на ИИ

JD Vance on Greenland:



The President is willing to go as far as he has to to defend America’s interests. pic.twitter.com/AFnqHk3mcb — Clash Report (@clashreport) January 8, 2026

„Ако, не дай Боже, руснаците и китайците – не казвам, че ще го направят, но ако, не дай Боже, някой изстреля ядрена ракета към нашия континент, изстреля ядрена ракета към Европа, Гренландия е критична част от тази противоракетна отбрана.

Затова си задайте въпроса: „Дали европейците, дали датчаните са направили необходимото, за да осигурят сигурността на Гренландия и да гарантират, че тя може да продължи да служи като опора за световната сигурност и противоракетната отбрана? И отговорът очевидно е, че не са“, смята Ванс.

Тръмп ще стигне "толкова далеч, колкото се налага", за да защитите интересите на Америка, каза още вицепрезидентът на САЩ по отношение на Гренландия.

Още: САЩ присъединяват Гренландия? The Times с 4 сценария