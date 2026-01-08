От търговски център до ужасен затвор: Символът на диктатурата във Венецуела (СНИМКА)

В едно от многото си изказвания за Венецуела и военната операция на САЩ там, американският президент Доналд Тръмп заяви, че режимът на венецуелския диктатор Николас Мадуро е измъчвал години наред хора точно в центъра на венецуелската столица Карака. Тръмп не уточни какво точно има предвид, но най-вероятно говореше за затвора Ел Хеликоид (Хеликс), коментира беларуската опозиционна медия NEXTA.

Спираловидната сграда в центъра на Каракас е построена през 50-те години на XX век като футуристичен търговски център по време на икономическия бум на латиноамериканската държава. Сенаторът-републиканец Тед Круз вече говори пред Fox News, че тогава Венецуела е била четвъртата по сила икономика в света и добави - после дойдоха комунистите като Чавес и Мадуро.

След свалянето на опрделяния също като диктатор Маркос Перес Хименес, проектът е изоставен, а по-късно сградата е поета от венецуелската силова служба SEBIN. С течение на времето Ел Хеликоид се превръща в един от най-скандалните затвори във Венецуела, използван предимно за задържане на политически затворници.

Още: Тръмп: Може да контролираме Венецуела години наред. Много изгодно ще я възстановим

По време на протестите през 2014 и 2017 г. активисти и случайни цивилни са довеждани там масово. Килии са разположени в офиси, бани и стълбища, с нечовешки условия. Бивши затворници и надзиратели описват системни мъчения – побоища, токови удари, задушаване и симулирани екзекуции.

Тези злоупотреби са документирани от международни организации за правата на човека, а през 2018 г. Международният наказателен съд започва разследване. Затова и NEXTA пита - тези, които протестират за освобождаването на Мадуро, знаят ли за това?

El Helicoide — Venezuela’s most terrifying prison. How a symbol of economic boom became a gateway to hell



Yesterday, Donald Trump said that Maduro tortures people right in the center of Caracas.



He was most likely referring to one of the most notorious places in Latin America —… pic.twitter.com/oNJ3EquVRG — NEXTA (@nexta_tv) January 7, 2026

Още: Тръмп превъртя играта: С парите от своя петрол Венецуела ще купува само стоки от САЩ