Планът на европейците отвътре: Как да спасят Гренландия от Доналд Тръмп?

Европейските правителства водят спешни разговори помежду си, след като американският президент Доналд Тръмп поднови заплахите си да завземе Гренландия, дори и с използване на военна сила, ако се наложи. Длъжностните лица вече приемат, че рискът е реален, и обмислят четири основни варианта, предава Politico. Журналистите са разговаряли с официални лица, дипломати, експерти и вътрешни източници от НАТО, за да съставят цялостната картина, показваща плана на Европа да възпре САЩ.

Четирите сценария, които са на масата за полуавтономната отвъдморска територия на Дания, са:

1. Сключване на сделка

Първо, Европа може да предложи на Тръмп компромис, който да спаси честта му - повече дейности на НАТО, войски и разходи за отбрана в Арктика, за да се отговори на опасенията на САЩ за сигурността, без да се прехвърля суверенитет. Самият Алианс може да посредничи.

Американският вицепрезидент Джей Ди Ванс вече говори пред Fox News как част от противоракетната отбрана на Америка и Европа зависи от Гренландия, която се намира между Северния ледовит и Арктическия океан. Той обвини Европа и Дания, че не са направили нищо, за да гарантират сигурността на най-големия остров на Земята: "Ако Русия или Китай изстрелят ядрена ракета...": Джей Ди Ванс атакува Европа за Гренландия (ВИДЕО).

2. Надцакване на Вашингтон с повече разходи

Второ, ЕС и Дания искат да запазят Гренландия в съюз с Европа, като драстично увеличат инвестициите – особено в инфраструктура и минно дело. Те желаят да направят подкрепата на ЕС по-привлекателна от обещанията на САЩ, свързани с независимостта.

Вече се появяват данни, че Щатите подклаждат сепаратисткото движение на острова, за да го отдалечат от Дания и да могат да го контролират по-лесно, според материал на The Economist: Планът на Тръмп за Гренландия: Подклаждане на сепаратизъм, за да я измъкне от Дания.

3. Отвръщане с икономически мерки

Брюксел може да заплаши търговията на САЩ, като използва своя инструмент срещу принуда, насочен към американския износ, ако Тръмп ескалира ситуацията. Предизвикателството е да се убеди Вашингтон, че ЕС действително ще изпълни заплахата си.

4. Разполагане на войски

Ако САЩ предприемат военни действия, Дания може да отговори законно и да поиска европейски сили. Дори и малко европейско присъствие може да действа като възпиращ фактор, но рискува опасна конфронтация, отбелязва Politico.

