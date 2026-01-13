Лайфстайл:

Брутално полицейско насилие заснето на ВИДЕО

Темата с полицейското насилие по цял свят винаги е била много болезнена. И преди, но и напоследък, тя е много болезнена в Съединените щати – държава, винаги закичвала се с етикета "най-великата демокрация" в света.

Убийството на 37-годишната Рене Никол Гуд в Минеаполис отново разпали темата. Гуд беше застреляна в автомобила си от агент на имиграционните служби в САЩ – видеокадри от случилото се обиколиха многократно всички социални мрежи. Съответно, всеки може да си направи изводи, а мнозина направиха крайни изводи и то много, в двете посоки: дали станалото е злоупотреба с власт или е било необходимост предвид обстоятелствата – ОЩЕ: Убийството в Минеаполис, което раздели САЩ: Какво се случи и кой е стрелецът? (ВИДЕО)

Далеч по-често обаче има и други, по-брутални примери как правоохранителните органи в САЩ действат. Те остават извън информационен фокус просто защото не се стига до най-фаталния край. Но това не значи, че те следва да бъдат подминавани – особено когато се използва прекомерна сила. Ето и един такъв пример – заключения може да си извади всеки:

Ивайло Ачев
