Убийството в Минеаполис, което раздели САЩ: Какво се случи и кой е стрелецът? (ВИДЕО)

Нови подробности излизат наяве около смъртоносната стрелба в Минеаполис, при която агент на американската имиграционна служба ICE застреля 37-годишната Рене Никол Гуд. Инцидентът предизвика остри реакции между местните власти, щатското управление и администрацията на президента Доналд Тръмп.

Стрелбата stana в сряда сутринта на кръстовището на 34-та улица и Портланд авеню – жилищен район в южната част на града, където в последните дни има засилено присъствие на федерални агенти. По данни на градската управа на Минеаполис на мястото са действали множество служители на имиграционните служби.

Кой е стрелецът

Агентът на ICE, произвел фаталните изстрели, е идентифициран от в. The Minnesota Star Tribune като Джонатан Рос. Федералните власти го описват като опитен служител с над 10 години стаж като депортационен офицер в ICE и член на специалния отряд Special Response Team (SRT).

Според Министерството на вътрешната сигурност (DHS) Рос е преминал селекционен процес с 30 часа изпитания, завършил е базов курс за SRT оператор и редовно е обучаван в специализирани умения като щурмови техники, охрана на периметър, напреднало обучение с огнестрелно оръжие и спасяване на заложници. По думите на говорителката на DHS Триша Маклафлин той е поддържал квалификация "експертен стрелец" с всички издадени му оръжия.

Star Tribune припомня, че през юни миналата година Рос е бил сериозно ранен при друг инцидент. Тогава той е бил влачен около 90 метра от автомобил, управляван от Роберто Карлос Муньос-Гватемала, докато се е опитвал да го задържи в Блумингтън. В резултат Рос е получил 20 шева на ръката и 13 на дланта. Муньос-Гватемала по-късно е осъден за нападение над полицай.

Коя е убитата жена

Самоличността на убитата е потвърдена от майка й Дона Гангър и от членове на Общинския съвет на Минеаполис. Рене Никол Гуд е американска гражданка, живяла в района на Twin Cities със съпругата си Бека Гуд.

"Рене беше един от най-добрите хора, които съм познавала. Тя беше изключително състрадателна. Грижеше се за хора през целия си живот. Беше любяща, прощаваща и нежна. Тя беше невероятен човек", каза Гангър пред Star Tribune.

По думите на майка си Гуд вероятно е била "ужасена" в момента на стрелбата, а смъртта й е "толкова глупава". Гуд има шестгодишен син от предишния си брак с Тими Рей Маклин младши, който почина през 2023 г. Бащата на Маклин заяви, че детето сега "няма никого другиго в живота си".

В отделно интервю за The Daily Telegraph бившият тъст на Гуд определи стрелбата като "убийство". "Това е ужасно, това е убийство. Всички сме в шок. Тя беше добър и общителен човек", каза той.

Началникът на полицията в Минеаполис Брайън О'Хара заяви, че няма данни Гуд да е била обект на имиграционно разследване. По думите му тя е действала като "наблюдател", който е следял действията на агентите и е "пазел имигрантските ни съседи".

Какво показват видеозаписите

Видео от инцидента, разпространено в местните медии, показва група маскирани агенти, които се приближават към червен автомобил, спрял по средата на заледената улица. Чува се заповед към водача да излезе от колата. Когато автомобилът започва да се движи, един от агентите застава отпред, вади оръжие и стреля няколко пъти.

По всичко личи, че първият изстрел е през предното стъкло, а още два – през отворения прозорец от страната на шофьора. Колата изминава кратко разстояние и катастрофира. Снимки от мястото показват дупка от куршум в стъклото и въздушна възглавница, изцапана с кръв.

Свидетел на случилото се заяви пред NBC News, че не е изглеждало водачът да се опитва да прегази агент. "Имаше достатъчно пространство между служителите, за да премине колата. По-скоро изглеждаше, че се опитва да избяга", каза той.

Гуд е откарана в болница, но по-късно е починала.

Противоречиви реакции от властите

Президентът Доналд Тръмп защити действията на агента в публикация в Truth Social и в интервюта. Той обвини "радикалната левица" в атака срещу органите на реда и написа, че "жената, която управляваше автомобила, беше много агресивна, възпрепятстваше и оказваше съпротива, след което насилствено и умишлено прегази агента на ICE, който изглежда е стрелял при самозащита".

Въпреки че видеото не показва ясно дали агентът е бил ударен от автомобила, Тръмп заяви, че той е "възстановяващ се в болница" и че е "трудно да се повярва, че е жив".

На брифинг в Белия дом вицепрезидентът Джей Ди Ванс нарече смъртта на Гуд "трагедия, предизвикана от самата нея" и заяви, че тя е извършила акт на "тероризъм". "Той отвърна на атаката. Той се защити", каза Ванс, като разкритикува медиите за начина, по който отразяват случая.

Министърът на вътрешната сигурност Кристи Ноум и говорители на DHS също определиха действията на Гуд като "тероризъм", твърдейки, че тя е "използвала автомобила си като оръжие" и е опитала да убие служители.

Местните власти обаче представиха коренно различна версия. Кметът на Минеаполис Джейкъб Фрей заяви: "Те вече се опитват да го представят като самозащита. След като видях видеото, искам да кажа ясно: това са глупости. Това беше безразсъдно използване на власт, което доведе до смъртта на човек."

Губернаторът Тим Уолц обвини администрацията на Тръмп в "опасни и сензационни операции", които застрашават обществената сигурност, и призова за изтегляне на федералните агенти.

Напрежение и протести

След стрелбата на мястото се събра голяма тълпа. Хора скандираха срещу органите на реда, а кадри показаха как по полицаи се хвърлят снежни топки. Инцидентът се случи само на няколко пресечки от мястото, където през 2020 г. беше убит Джордж Флойд.

Случаят идва на фона на засилено присъствие на ICE в Минесота – част от операция, която според DHS включва до 2000 агенти и е насочена към борба с тежката престъпност. В същото време много жители от сомалската общност в щата споделят, че се страхуват да напускат домовете си.

Разследването на стрелбата продължава, докато общественият и политическият сблъсък около действията на имиграционните служби в САЩ се задълбочава.