CNN: Отговорът на Байдън срещу Иран ще бъде мощен

Президентът Джо Байдън е поставен под напрежение да отвърне на отговорните за удара. Вашингтон вече обвини проиранските милиции, а държавният глава обеща, че ще отговори, докато Техеран отрече всякакво участие. Проиранските групировки в Ирак и Сирия са обстрелвали американски цели вече над 160 пъти от октомври насам, затова няколко сенатори призоваха Байдън дори да удари директно по Иран.

Само че най-голямото предизвикателство пред САЩ е да не разпалят по-широка война срещу Иран, пише CNN.

Sky News пък отбелязва, че Байдън вече е дал разрешение за атаки в отговор на удара по американската база в Йордания. Военното ръководство на страната обмисля удари срещу иранската армия в Ирак или Сирия, гласи информация на Politico. В същото време The Wall Street Journal смята, че удар директно по иранска територия би бил безпрецедентен.

