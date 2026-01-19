Да се поддадеш на натиска на Тръмп е по-опасно отколкото да му дадеш отпор

Заплахата на Доналд Тръмп да анексира Гренландия показа една перспектива, която доскоро изглеждаше напълно немислима - САЩ да използват военните си сили срещу свой съюзник в НАТО, в случая Дания. Изправени пред такъв объркващ обрат, какво следва да направят европейските лидери, питаме се всички. Отговорът, който дава британският журналист Гидиън Рахман, е - европейските държави да дадат решителен отпор веднага, ако искат да избегнат най-лошите последици.

През последната година те използваха ласкателство и омилостивяване по отношение на Тръмп. Време е обаче да променят стратегията, защото досегашният опит от изминалата 2025-та година показа само едно - че да се отстъпи пред Тръмп е по-опасно, отколкото да му се противопоставиш, пише журналистът за FT.

Най-голямото унижение за ЕС дойде миналото лято, когато лидерите на блока смирено се съгласиха да приемат 15% американски мита без ответни мерки. Търговското споразумение между ЕС и САЩ, постигнато тогава, сега е спряно от Европейския парламент. Трудно е да си представим, че то ще бъде ратифицирано, поне докато Тръмп не отмени наложените допълнителни мита.

Още: Нидерландските военни също са отпътували от Гренландия: Каква беше тяхната мисия

Вместо да се поддават на натиска европейците трябва да разработят компенсаторни тарифи срещу САЩ и то извън рамките на бърбъна и дънките Levi's. Те трябва да включват и големите американски технологични компании и фирмите за криптовалути, които са неразделна част от света на Тръмп.

Журналистът посочва още, че пред тези държави, които досега са се противопоставили на Тръмп – като Китай и Бразилия – Тръмп обикновено отстъпва. Защото като класически хулиган, той обича да унижава само слабите.

И за още нещо предупреждава авторът - че всеки европейски лидер, който би си казал, че не заслужава да се рискува НАТО в името на слабо населен автономен регион на Дания, трябва да си припомни, че в Гренландия са заложени на карта териториалната цялост и правото на самоопределение – принципи, които са фундаментални за международното право и ЕС.

Изоставянето на тези принципи би нанесло сериозни щети на блока, на международния ред и на това, което е останало от Северноатлантическия алианс.

Още: Тръмп с писмо до Норвегия? Щом не ми дадохте Нобеловата награда, вече не мисля за мир

"Европейците също така трябва да помнят, че целият свят наблюдава и ще си направи изводи за способността на ЕС да оцелее в бруталния нов глобален ред, който Тръмп се стреми да създаде", пише Рахман. Защото в момента внимателно наблюдават и Китай, и Русия. И ако Кремъл стигне до заключението, че Европа е слаба и може лесно да бъде превзета, тогава целият континент може да плати цената, заключава той.

Светът се смее: След като Тръмп получи Нобелова награда втора употреба, какво още ще му подарите (СНИМКИ)