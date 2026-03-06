САЩ няма да разширяват операция "Епична ярост" в Иран

САЩ няма да разширяват военните си цели в Иран. Това заяви Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет. Военната кампания, известна като операция "Епична ярост", е фокусирана върху унищожаването на иранските ракети, ракетно производство и военноморски флот, като същевременно не позволява на Техеран да притежава ядрено оръжие.

"Няма разширяване на нашите цели. Знаем точно какво се опитваме да постигнем", заяви Хегсет пред репортери. Той добави, че Тръмп "има голяма дума в това кой ще управлява Иран, предвид продължаващата операция". По-рано президентът Доналд Тръмп съобщи, че САЩ трябва да участват в избора на следващия лидер на Иран.

Министърът допълни, че Иран бърка, ако вярва, че САЩ не могат да поддържат продължителна война, добавяйки, че Вашингтон тепърва започва да се бие. "Иран се надява, че ние не можем да поддържаме това, което е наистина лоша преценка", заяви Хегсет.

Допълнително Хегсет предупреди, че САЩ не изпитват недостиг на боеприпаси за война с Иран, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

"Нашите запаси от отбранителни и нападателни оръжия ни позволяват да поддържаме тази кампания толкова дълго, колкото е необходимо", заяви министърът, коментирайки опасенията, изразени от някои демократи, които наскоро изразиха тревога относно голямото количество боеприпаси, използвани от САЩ в конфликта.