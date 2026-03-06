Тръмп: Куба скоро ще падне, изпращам Марко там

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в интервю за CNN, че според него режимът в Куба „съвсем скоро ще падне“. „Между другото – няма връзка с останалото, но Куба също скоро ще падне. Те толкова много искат да сключат сделка“, каза Тръмп по телефона на водещата на CNN Дейна Баш, докато говореше за военните успехи на САЩ през втория си президентски мандат.

„Те искат да направят сделка и затова ще изпратя Марко (Рубио) там и ще видим как ще се получи. В момента сме силно фокусирани върху този конфликт. Имаме достатъчно време, но Куба е готова – след 50 години“, добави той, като уточни, че на този етап основният приоритет на администрацията му е Иран.

Още: След като приключи с Иран: Ясни сигнали за следващата война на Тръмп (ВИДЕО)

По думите на Тръмп ситуацията в Куба се е развила така, че „буквално е паднала в ръцете му“. „Наблюдавам какво се случва там вече 50 години и в крайна сметка това се оказа нещо, което дойде направо при мен. Заради мен се случи така – тя падна, но така или иначе всичко се озова в ръцете ми. И се справяме много добре“, каза американският президент.

Ден по-рано Тръмп заяви в Белия дом, че е само „въпрос на време“ американците от кубински произход да могат да се върнат в родината си. С думите си той даде да се разбере, че темата за Куба може да бъде следващата точка в дневния ред на неговата администрация след продължаващата война с Иран.

Още: "Те нямат пари, нямат нищо": Тръмп обмисля "приятелско поглъщане на Куба"

„Той върши страхотна работа, а следващата му задача ще бъде специално Куба“, каза Тръмп в четвъртък, визирайки държавния секретар Марко Рубио. „Той чака, но казва: “Нека първо приключим с този конфликт”. Бихме могли да се заемем с всичко едновременно, но тогава се случват лоши неща. Ако наблюдавате как действат държавите през годините – когато се опитат да направят твърде много неща наведнъж, обикновено се стига до проблеми. Ние няма да позволим да се случи нищо лошо на тази страна.“

Още: Тръмп призова Куба да сключи споразумение със САЩ