Тръмп: Иран търси споразумение със САЩ, леко са закъснели

Техеран се обръща към Вашингтон за сключване на споразумение на фона на американските и израелските удари срещу Иран. Това заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп, предаде Ройтерс, цитирана от БТА. "Те се обаждат, питат как да сключим сделка. Казах им, че леко са закъснели“, каза той по време на събитие в Белия дом. И допълни, че ракетният и безпилотен капацитет на Техеран се разбива и че "техният флот е изчезнал - 24 кораба за три дни".

"Също така призоваваме иранските дипломати по света да поискат убежище и да ни помогнат да оформим нов и по-добър Иран", заяви той.

Американският президент каза и че първо иска да приключи войната в Иран, но след това "ще бъде само въпрос на време, преди много невероятни хора да се върнат в Куба". Според него Хавана "много иска да сключи сделка". "Искаме първо да приключим това", заяви той, визирайки конфликта в Иран.

Израелските сили за отбрана (ЦАХАЛ) съобщиха, че са започнали да "насочват атаки към инфраструктура в Иран". "ЦАХАЛ започна широкомащабна вълна от удари срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в Техеран", заявиха военните в публикация в Telegram. Израел, който нанася удари по Иран от събота насам, заяви вчера, че преминава към следващата фаза на въоръжения конфликт.