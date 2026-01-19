Лайфстайл:

Светът се смее: След като Тръмп получи Нобелова награда втора употреба, какво още ще му подарите (СНИМКИ)

19 януари 2026, 12:25 часа 403 прочитания 0 коментара
Светът се смее: След като Тръмп получи Нобелова награда втора употреба, какво още ще му подарите (СНИМКИ)

Дни след като венецуелският опозиционен лидер Мария Корина Мачадо подари на президента на САЩ Доналд Тръмп своята Нобелова награда за мир, в социалните мрежи не спират да излизат нови и нови мемета, осмиващи суетата и самовлюбеността на стопанина на Белия дом и желанието му да се закичи с всички възможни награди по света.

Предлагаме ви част от колекцията от мемета, макар да няма как да обхванем всичко, което се появи по темата.

Музиканти, спортисти, филмови и приказни герои, и дори малки деца се разделят с наградите си само и само да задоволят егото на президента на САЩ.

Така например едно момиченце му подарява наградата си от състезанието по правопис в началното училище в Ийст Лейк, а друго - отличието за "най-хубава снежинка":

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Актьорът и режисьор Морган Фрийман също се включи от официалния си профил в Х, за да обяви, че всички златни медали от Летните олимпийски игри през 2028, дори преди да са се провели, получава Тръмп, както и всички Оскар-и за 2026 г.

Наградите от конкурси за красота и не само оттам - също отиват при Тръмп:

Мили Ванили му подаряват своята "Грами", включва се и Кралят на рока Елвис Пресли. 

Още: Тръмп: Време е Дания да ни се отплати и да ни даде Гренландия! Несъгласните наказвам с мита

Не само това, но Тръмп печели и приз за най-добър балетист, Уимбълдън, както и конен турнир:

Хари Потър, Индиана Джоунс, Ам-Гъл и Снежанка - всички му дават най-свидното си, дори бог Тор се разделя с най-могъщото оръжие в Деветте свята, чукът Мьолнир, та дано Тръмп по-дълго се заглавичква и отклони поглед от Гренландия и други части на Земното кълбо, накъдето... Но нека просто да разгледаме наградите му:

Плашилото от "Магьосникът от Оз" му дава мозъка, за който мечтае, с думите: "Ти имаш по-голяма нужда от него":

От българска страна се включи кинорежисьорът Деян Статулов, който му подари една "Златна роза":

И да не бъдем богохулни, но като е станало дума:

И още:

И накрая ето още една награда, без която някак не може:

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп Нобелова награда меме Мария Корина Мачадо авторски
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес