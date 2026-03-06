Нови документи по делото "Епстийн" уличават Тръмп в нападение на непълнолетно момиче

Министерството на правосъдието на САЩ публикува три документа от разпити на ФБР с жена, която твърди, че е била сексуално насилена от президента Доналд Тръмп, когато е била непълнолетна. Според нейните показания тя е била запозната с Тръмп от финансиста Джефри Епстийн. Документите представляват резюмета на интервюта на ФБР, известни като FBI 302, проведени между август и октомври 2019 г. Името на жената е заличено в публикуваните материали.

Според министерството, тези документи са били пропуснати поради грешка при предишната проверка, когато били "неправилно кодирани като дублирани" и затова не били публикувани заедно с другите материали в разследването. Още: Секс партита, малолетни, лъскав свят: Специално за аферата “Епстийн” говори Венцислава Тафкова (ВИДЕО)

Инцидентът

По думите на жената, когато е била между 13 и 15 години, Епстийн я е завел в сграда в Ню Йорк или Ню Джърси, където я е представил на Тръмп. Тя описва мястото като "много висока сграда с огромни стаи". Жената разказва, че Тръмп "не харесал, че съм като момче-момиче".

Тя твърди, че първоначално в помещението е имало и други хора, но Тръмп ги е помолил да излязат. Според резюмето на разпита той казал нещо "в смисъл на: "Нека те науча как трябва да се държат малките момичета". След това, по думите ѝ, той разкопчал панталона си и насочил главата ѝ към гениталиите си.

Жената заявява, че го е ухапала, след като той се опитал да я принуди към орален секс. Тя твърди, че в отговор Тръмп я хванал за косата и я ударил отстрани по главата. Според разказа ѝ той извикал: "Махнете тази малка к**ка оттук", след което други хора влезли обратно в стаята. В документите не се посочва как е приключил инцидентът. Още: "Не го познавам": Хилари Клинтън след 7-часовото си изслушване по делото "Епстийн"

В едно от интервютата жената казва на агентите, че вече работи с адвокати и иска да бъде откровена за "предстоящ граждански иск", за да се избегне евентуален конфликт на интереси.

Заплахи

Тя също така твърди, че е получавала заплашителни телефонни обаждания, включително съобщение, оставено на телефона на неин колега, но предназначено за нея. По думите ѝ тя смята, че обажданията може да са свързани с Епстийн, но допуска и възможността да са от "другия". Когато агентите я питат кого има предвид, тя посочва Тръмп.

В последното интервю агентите отново я разпитват за твърденията срещу Тръмп, като отбелязват, че той е "настоящият президент на САЩ". Жената поставя въпроса какъв е смисълът да предоставя подобна информация на този етап от живота си, след като е възможно да не последват действия.

Доналд Тръмп е отричал да е извършвал нарушения, свързани със случая "Епстийн", и не е обвиняван в престъпление по тази линия. Няма доказателства той да е участвал в схемата за сексуален трафик, организирана от Епстийн. Част от публикуваните материали от Министерството на правосъдието също не съдържат потвърждение или допълнителен контекст за твърденията. Още: Бивш американски министър се оттегля като преподавател в Харвард заради връзки с Епстийн

"Напълно безпочвени обвинения"

Говорителката на Белия дом Каролайн Левит определи обвиненията като "напълно безпочвени твърдения, подкрепени от нулеви достоверни доказателства от една дълбоко проблемна жена с обширно криминално минало".

По думите ѝ фактът, че Министерството на правосъдието по времето на Джо Байдън е разполагало с тези твърдения в продължение на четири години, без да предприеме действия, показва, че те са били без основание. "Както сме казвали многократно, президентът Тръмп беше напълно оневинен след публикуването на файловете по случая "Епстийн"", заяви тя.

Публикуването на документите идва на фона на разследване на демократите в Конгреса дали Министерството на правосъдието е задържало умишлено материали, съдържащи обвинения срещу Тръмп. Членът на комисията по надзор и правителствена реформа в Камарата на представителите Робърт Гарсия заяви, че демократите проверяват как ФБР е обработило сигналите от 2019 г. за предполагаемо сексуално посегателство над непълнолетно лице. Според него има съмнения, че интервютата с жената са били неправомерно укрити. Още: Заради досиетата Епстийн: Висш европейски чиновник направи опит за самоубийство

От Министерството на правосъдието отхвърлиха обвиненията, като заявиха, че "нищо не е било изтрито". Според институцията, когато документи временно се изтеглят за заличаване на лични данни или информация за жертви, те впоследствие се публикуват отново.