Любопитно:

Тръмп "изравни със земята" пропагандиста Тъкър Карлсън

06 март 2026, 7:50 часа 141 прочитания 0 коментара
Тръмп "изравни със земята" пропагандиста Тъкър Карлсън

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път потвърди, че много рядко се придържа към каквито и да е принципи, освен собствените си интереси. Поредният пример - Тръмп "разнищи" журналиста Тъкър Карлсън, който беше уволнен преди 3 години от Fox News предвид спиралата от конспирации, които лансираше. Президентът на САЩ се "занима" с Карлсън в интервю пред ABC.

Според Тръмп, с поведението и позицията си за Иран, Карлсън доказал, че не е истински MAGA член - т.е. не подкрепя визията на Тръмп как да се направи "Америка отново велика" (MAGA). Вече излязоха материали в западни медии, че Карлсън е бил един от малкото от обкръжението на Тръмп, които твърдо са се обявили против военна операция срещу Иран. Карлсън е изтъквал като аргументи, че Близкият изток ще бъде дестабилизиран и икономически ще има сериозен удар с цените на горивата.

Още: Тръмп нарече едно от най-видните си пропагандни оръжия "глупак" (ВИДЕО)

"Тъкър се е отклонил от пътя. Знаех това отдавна и той не е MAGA. MAGA спасява страната ни. MAGA прави страната ни отново велика. MAGA е Америка на първо място, а Тъкър не е нито едно от тези неща. И Тъкър наистина не е достатъчно умен, за да разбере това", реагира Тръмп.

Припомняме, че Карлсън направи интервю с руския диктатор Владимир Путин и даде трибуна на "другата гледна точка" във войната в Украйна, като я приравни на гледната точка на нападнатите, сякаш е възможно гледните точки на агресор и жертва да са равнопоставени.

Още: Телевизионният водещ Тъкър Карлсън ще купува имот в Катар

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Отговорен редактор
Доналд Тръмп Тъкър Карлсън MAGA
Още от Америка
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес