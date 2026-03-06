Тръмп "изравни със земята" пропагандиста Тъкър Карлсън

Американският президент Доналд Тръмп за пореден път потвърди, че много рядко се придържа към каквито и да е принципи, освен собствените си интереси. Поредният пример - Тръмп "разнищи" журналиста Тъкър Карлсън, който беше уволнен преди 3 години от Fox News предвид спиралата от конспирации, които лансираше. Президентът на САЩ се "занима" с Карлсън в интервю пред ABC.

Според Тръмп, с поведението и позицията си за Иран, Карлсън доказал, че не е истински MAGA член - т.е. не подкрепя визията на Тръмп как да се направи "Америка отново велика" (MAGA). Вече излязоха материали в западни медии, че Карлсън е бил един от малкото от обкръжението на Тръмп, които твърдо са се обявили против военна операция срещу Иран. Карлсън е изтъквал като аргументи, че Близкият изток ще бъде дестабилизиран и икономически ще има сериозен удар с цените на горивата.

"Тъкър се е отклонил от пътя. Знаех това отдавна и той не е MAGA. MAGA спасява страната ни. MAGA прави страната ни отново велика. MAGA е Америка на първо място, а Тъкър не е нито едно от тези неща. И Тъкър наистина не е достатъчно умен, за да разбере това", реагира Тръмп.

Припомняме, че Карлсън направи интервю с руския диктатор Владимир Путин и даде трибуна на "другата гледна точка" във войната в Украйна, като я приравни на гледната точка на нападнатите, сякаш е възможно гледните точки на агресор и жертва да са равнопоставени.

