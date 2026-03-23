"Десант на остров Харг ще е катастрофа": Бивш директор за борба с тероризма в САЩ с предупреждение

бившият директор на Националния център за борба с тероризма Джо Кент предупреди за евентуалните рискове при по-нататъшна ескалация — особено плановете, включващи остров Харг, ключовият нефтен център на Иран. Той твърди, че изпращането на американски войници там би било голяма грешка. „Това по същество би било даденост на Иран на множество заложници на остров, който те биха могли да обстрелват с дронове и ракети“, категоричен е Кент.

Припомняме, че вече бившият директор на Националния център за борба с тероризма подаде оставка преди дни, несъгласен с политиката на Тръмр и започването на войната срещу Иран. Той опровергава твърденията на администрацията на президента Тръмп, че Иран е представлявал непосредствена заплаха.

След като се оттегли от поста, ФБР започна раследване срещу Кент във връзка с предполагаемо изтичане на класифицирана информация, съобщават множество източници, пряко запознати със случая, пред CBS News. Разследването е започнало още преди Кент да подаде оставка тази седмица заради начина, по който администрацията на Тръмп е реагирала на войната с Иран, съобщиха източниците. Такива случаи обикновено се разглеждат от отдела за контраразузнаване на ФБР. ФБР отказа коментар, а Кент не отговори веднага на искането за коментар на CBS News. Новината беше съобщена първо от Semafor.