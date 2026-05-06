Кандидати на Тръмп за федерални съдии не смеят да кажат, че той няма право да е президент за трети път (ВИДЕО)

Четирима подкрепени от американския президент Доналд Тръмп кандидати за федерални съдии в САЩ демонстрираха до каква степен са зависими от Тръмп. Въпросните кандидати се явиха на изслушване пред Сената и бяха притиснати с два прости въпроса от сенаторите-демократи Крис Кунс и Ричард Блументал, а именно - кой спечели президентските избори в САЩ през 2020 година и има ли Тръмп право да е президент на Съединените щати за трети път?
Страх, а не честност
По-скандалното - никой от кандидатите на Тръмп не отговори дали той има право да се кандидатира за трети мандат начело на САЩ, като президент, съгласно американската конституция. Отговорът на един от кандидатите е буквално жалък, включително, че трябвало да се "разгледат фактите" и че той имал опит в наказателното, не конституционното право. Отговарящият е Джон Джордж Едуард Марк, номиниран за съдия в Южния окръг на Тексас. Другите кандидати така и не посмяват да кажат прямо, че Тръмп няма право да е за трети път президент на САЩ:
MAGA is mad bc Democrats can’t “define a woman” to their liking, but at least our judges can answer BASIC middle school-level questions on our Constitution— Casey (she/her) (@MamaSissieSays) May 5, 2026
Trump’s appointee John George Edward Marck of Texas (why tf do you have so many first names?!) doesn’t even know what the… pic.twitter.com/IcdgIO3ooI
Кандидатите на Тръмп отговаряха и, че Байдън бил "сертифициран" т.е. признат за победител, като никой от тях не призна, че Байдън е спечелил честно. Тръмп и до днес повтаря как онези избори му били "откраднати".
"Изумен съм, че кандидати за федерални съдии не желаят да отговорят честно на факт", заяви Блументал, който беше категоричен: "Би трябвало да сте независими и да отсъждате на база доказателства". Той констатира, че кандидатите на Тръмп ги е страх от самия Тръмп.
❌ Trump’s judicial nominees just embarrassed themselves on national TV— NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026
Four Trump-backed candidates for federal judgeships failed to say two simple things:
— Joe Biden won the 2020 election;
— Trump is not allowed to run for a third term.
Democratic senators Chris Coons and… pic.twitter.com/O1AD6lAUYR
