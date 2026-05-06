Тръмп спря "Проект Свобода" в Ормузкия проток (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви снощи, че ще спре за кратко операцията "Проект Свобода" по ескортирането на кораби през Ормузкия проток, залагайки на "голям" напредък към всеобхватно споразумение с Иран, информира "Ройтерс".

BIG: Trump paused “Project Freedom” — the U.S. mission escorting ships through the Strait of Hormuz — for a short time to allow Iran negotiations to continue.



The broader blockade on Iran is still active. pic.twitter.com/7es6UspqtN — Clash Report (@clashreport) May 6, 2026

Междувременно, иранската държавна телевизия съобщи, че Иран въвежда нова система, регулираща преминаването на кораби през Ормузкия проток. Корабите първо трябва да уведомят иранските власти, след което да получат електронно съобщение, в което са посочени правилата за навигация. След като приемат тези условия, им се издава разрешение за транзитно преминаване. Разрешителните ще се издават от новосъздаден ирански държавен орган.

Какви бяха плановете по операцията?

Преди това американският държавен секретар на САЩ Марко Рубио очерта действията по операцията, започнали в понеделник, в помощ на блокираните от силите на Техеран търговски плавателни съдове в Персийския залив. Ормузкият проток на практика е затворен от началото на конфликта, започнал на 28 февруари тази година с американско-израелските удари по Техеран. Така бяха блокирани 20 процента от доставките на петрол в световен мащаб. По този повод Рубио отбеляза, че споменатата първа военна операция на САЩ под наслов "Епична ярост" (известна още като "Епичен гняв") е приключила."Стигнахме да съгласие (с Иран - бел. ред.), че успоредно с оставането на блокадата в сила, "Проект Свобода" ще бъде спрян за кратък период от време, за да се види дали споразумението маже да бъде финализирано и подписано", заяви Тръмп в социалната си платформа "Трут соушъл".

Ройтерс отбелязва, че за момента няма реакция от Техеран. От друга страна Белият дом не отговори на запитване на агенцията за това какъв е напредъкът и колко дълго по "Проект Свобода" няма да се действа от страна на САЩ. Рубио заяви по-рано и че Иран няма капацитет да контролира трафика през Ормузкия проток.

"Операция "Епична ярост" приключи", обяви Рубио. Една от основните цели на Тръмп при започването на военни удари срещу Иран беше да гарантира, че Техеран няма да разработи ядрено оръжие - нещо, към което Техеран отрича да се стреми. Докато Рубио говореше в Белия дом, британската агенция за морски търговски операции (UKMTO) съобщи, че товарен кораб е бил ударен от снаряд в Ормузкия проток. Допълнителни подробности за инцидента не бяха изнесени.

⚡️ U.S. Secretary of State Rubio said Operation “Epic Fury” has ended



“We have completed this phase of it,” he added. pic.twitter.com/GAiykVxSgL — NEXTA (@nexta_tv) May 5, 2026

Що се отнася до Ормузкия проток, думите на Рубио прозвучаха като признание, че САЩ не владеят нещата. Американският държавен секретар каза, че Вашингтон иска нещата да се върнат в положението "преди войната" - всеки да го използва, без мини във водата и такси за преминаване, и буквално се оплака как протокът не бил на Иран, Техеран нямал право да го затваря, не можело да има такъв прецедент, защото щял да се повтори "на много места по света". Затова Рубио настоя, че САЩ били сериозни и Иран трябвало да си плати, затова се ползвали и санкции:

Marco Rubio:



Our preference is to return to the pre-war status for the Strait of Hormuz. pic.twitter.com/QYEKGwCFLY — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

Marco Rubio:



The Strait of Hormuz does not belong to Iran; they don’t have a right to shut it down.



This cannot be normalized. pic.twitter.com/o1O5XtgrJi — Clash Report (@clashreport) May 5, 2026

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет от своя страна каза вчера, САЩ успешно са осигурили път през протока и че стотици търговски кораби се редят на опашка, за да преминат по него. Той напомни, че четириседмичното примирие с Иран не е приключило.

"В момента прекратяването на огъня със сигурност е в сила, но ще наблюдаваме ситуацията много, много внимателно“, обърна внимание Хегсет.Малко след като Хегсет се изказа, Министерството на отбраната на ОАЕ заяви, че противовъздушната отбрана на емирствата се опитва да отблъсне атаки с ракетни и дронове от Иран, въпреки че висшето военно командване на Иран отрече да е извършвало атаки.

Министерството на външните работи на ОАЕ заяви, че атаките са сериозна ескалация на напрежението и представляват пряка заплаха за сигурността на страната, добавяйки, че емирствата си запазват "пълното и легитимно право“ на отговор. Иранското външно министерство отхвърли изявленията на Абу Даби, заявявайки, че действията на въоръжените му сили са били насочени единствено към отблъскване на американската агресия.

