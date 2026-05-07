Гръмки приказки за мир с Иран от Тръмп и 125 млн. долара печалба от петрол за някой (ВИДЕО)

Пълен и тотален фарс - в това се превърна отдавна политиката на Доналд Тръмп, специално що се отнася до Иран. На 28 февруари, той започна война с Ислямската република, която прекрати с примирие на 7 април и оттогава ден след ден излизат новини за изказвания на Тръмп, които си противоречат - уж идва мир, уж войната пак ще продължи.
Още: Израел: Не сме информирани за възможна сделка между Тръмп и Иран
Не по-различен се оказа и 6 май. Защото Fox News, любимата мейнстрийм телевизия на Тръмп, обяви, че той бил "предпазлив оптимист" за мирно споразумение с Иран и мислел, че до 1 седмица щяло да се случи. И буквално малко след това, в брифинг от Белия дом, Тръмп заяви с половин уста: "Ще се случи, но няма краен срок":
Trump to Fox News:— Clash Report (@clashreport) May 6, 2026
Timeframe for an Iran deal is one week.pic.twitter.com/SebbO5hfIb
Trump on Iran:— Clash Report (@clashreport) May 6, 2026
The deal will happen, but never a deadline. pic.twitter.com/prcCYhWOWP
А междувременно, къси позиции на договори за суров петрол на стойност 920 милиона долара бяха реализирани в 3:40 ч. източно време - 70 минути преди журналистът на Axios Барак Равид да съобщи, че САЩ и Иран са близо до споразумение от 14 точки в рамките на 1 страница за прекратяване на войната. Близо 10 000 договора бяха продадени, без да има важни новини по това време. До 7:00 ч. източно време петролът поевтиня с над 12%, което значи 125 млн. долара печалба по продадените къси позиции. Сега американският лек суров петрол докосва почти границата от 96 долара за барел, а европейският сорт "Брент" е почти 102 долара за барел.
Още: Иран и САЩ са на косъм от всеобхватен мир. Нов поразен търговски кораб в Персийския залив
~$920M in crude oil shorts were opened at 3:40 AM ET — 70 minutes before Axios reported the US and Iran were nearing a “14-point” deal to end the war.— Clash Report (@clashreport) May 6, 2026
Nearly 10,000 contracts were sold short with no major news at the time.
By 7:00 AM ET, oil had dropped over 12%, turning the… pic.twitter.com/yhmnzmyYeg
И още от Тръмп за Иран
"Иран не може да има ядрено оръжие - няма да имат и се съгласиха на това, наред с други неща", обяви американският президент.
‼️Trump stated that Iran had renounced nuclear weapons— NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026
The U.S. leader made this announcement to reporters at the White House.
According to him, “very good” talks on Iran took place over the past 24 hours.
One of the topics discussed was Tehran’s refusal to develop nuclear… pic.twitter.com/uO7fTeQM32
За капак Тръмп не се съгласи, че Иран не иска да се предава и какво е по-различното сега от преди - констатация от журналист, който го попита. "Искат да постигнат споразумение силно и ще видим дали ще стигнем дотам", каза той.
Reporter: You are facing an opponent in Iran that has refused to submit.— Clash Report (@clashreport) May 6, 2026
Trump: Why do you say they refuse to submit? You don’t know that.
Reporter: They fired at U.S. ships a few days ago.
Trump: A few days ago is a long time ago. They want to make a deal badly. pic.twitter.com/pFjwMRuEAO
А Централното командване на САЩ съобщи, че американският военен флот е спрял танкер под ирански флаг, опитващ се да пробие американската блокада на Ормузкия проток. "След като многократните предупреждения бяха игнорирани, американски F/A-18 Super Hornet излетя от самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" (USS Abraham Lincoln) и изстреля няколко 20-милиметрови снаряда, деактивирайки руля на кораба и предотвратявайки достигането му до иранско пристанище", съобщи командването.
Още: Пълно прекратяване на войната до месец: Какво съдържа последното иранско предложение?