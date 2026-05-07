Гръмки приказки за мир с Иран от Тръмп и 125 млн. долара печалба от петрол за някой (ВИДЕО)

07 май 2026, 0:28 часа 489 прочитания 0 коментара
Пълен и тотален фарс - в това се превърна отдавна политиката на Доналд Тръмп, специално що се отнася до Иран. На 28 февруари, той започна война с Ислямската република, която прекрати с примирие на 7 април и оттогава ден след ден излизат новини за изказвания на Тръмп, които си противоречат - уж идва мир, уж войната пак ще продължи.

Не по-различен се оказа и 6 май. Защото Fox News, любимата мейнстрийм телевизия на Тръмп, обяви, че той бил "предпазлив оптимист" за мирно споразумение с Иран и мислел, че до 1 седмица щяло да се случи. И буквално малко след това, в брифинг от Белия дом, Тръмп заяви с половин уста: "Ще се случи, но няма краен срок":

А междувременно, къси позиции на договори за суров петрол на стойност 920 милиона долара бяха реализирани в 3:40 ч. източно време - 70 минути преди журналистът на Axios Барак Равид да съобщи, че САЩ и Иран са близо до споразумение от 14 точки в рамките на 1 страница за прекратяване на войната. Близо 10 000 договора бяха продадени, без да има важни новини по това време. До 7:00 ч. източно време петролът поевтиня с над 12%, което значи 125 млн. долара печалба по продадените къси позиции. Сега американският лек суров петрол докосва почти границата от 96 долара за барел, а европейският сорт "Брент" е почти 102 долара за барел.

И още от Тръмп за Иран

"Иран не може да има ядрено оръжие - няма да имат и се съгласиха на това, наред с други неща", обяви американският президент.

За капак Тръмп не се съгласи, че Иран не иска да се предава и какво е по-различното сега от преди - констатация от журналист, който го попита. "Искат да постигнат споразумение силно и ще видим дали ще стигнем дотам", каза той.

А Централното командване на САЩ съобщи, че американският военен флот е спрял  танкер под ирански флаг, опитващ се да пробие американската блокада на Ормузкия проток. "След като многократните предупреждения бяха игнорирани, американски F/A-18 Super Hornet излетя от самолетоносача "Ейбрахам Линкълн" (USS Abraham Lincoln) и изстреля няколко 20-милиметрови снаряда, деактивирайки руля на кораба и предотвратявайки достигането му до иранско пристанище", съобщи командването.

Ивайло Ачев
