Куба критикува военните заплахи на САЩ

Кубинските власти остро разкритикуваха заплахите на САЩ за военни действия срещу карибския остров, като международно престъпление, съобщава "Ройтерс". Кубинският външен министър Бруно Родригес в социалните мрежи определи намека на САЩ за "освобождаване" на Куба като лицемерен и циничен. Той посочи десетилетните санкции на САЩ като основна причина за икономическите и социални проблеми на страната. Още: Куба и САЩ са провели среща на четири очи

Заплаха от военна атака

Още: Заради блокадата на САЩ: Туризмът в Куба се срина

"Заплахата от военна атака и самата агресия са международни престъпления", каза Родригес.

Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви пред репортери по-рано във вторник, че статуквото в Куба е неприемливо, добавяйки, че САЩ ще се справят с него, въпреки че не предостави времева рамка.

Изявленията на Рубио бяха придружени във вторник от публикация в социалните медии, показваща ръководителя на мисията на американското посолство в Хавана, Майк Хамър, да върви редом с Рубио и генерал Франк Донован от Южното командване на САЩ, което ръководи операциите на САЩ в Карибския регион.

Друга снимка, публикувана във вторник от американските военни, показва Рубио да се ръкува с Донован, докато стои пред карта на Куба.

Администрацията на Тръмп значително засили натиска върху Куба тази година, спирайки доставките на петрол от Венецуела - дългогодишен основен доставчик на Куба - и заплашвайки да наложи санкции на всяка страна, снабдяваща Куба с петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че ще позволи на един-единствен руски петролен танкер да достави гориво на острова по "хуманитарни причини", въпреки че това представлява само малка част от нуждите на острова за четири месеца.

Тази седмица Хавана се завърна в рутина от редовни, продължителни с часове прекъсвания на електрозахранването, тъй като руският петрол свърши, оставяйки много жители безпокойни преди дългото, горещо карибско лято.

В събота Тръмп се появи на частно събитие, пошегувайки се, че САЩ може да разположат самолетоносач край Куба, за да принудят острова да се предаде.

Кубинският президент Мигел Диас-Канел нарече коментарите "опасна ескалация". "Никой агресор, независимо колко силен е, няма да бъде посрещнат с капитулация в Куба", каза той.

Още: След златния си век: Тръмп наглее още повече и обеща "нова зора" на Куба