Почина основателят на CNN Тед Търнър

Тед Търнър, основателят на CNN и създател на анимационния сериал "Капитан Планета", е починал на 87-годишна възраст, съобщиха световните медии. След себе си той оставя пет деца, 14 внуци и двама правнуци. Роденият в Охайо медиен магнат, който изгради кариерата си в Атланта, беше известен с прозвището "Устата на Юга" заради директния си стил и безкомпромисен характер. Той създаде истинска медийна империя, включваща първата кабелна суперстанция, популярни филмови и анимационни канали, както и спортни франчайзи като "Атланта Брейвс".

Освен като предприемач, Търнър беше познат и като активен филантроп. Той основа Фондацията на Обединените нации и посвещаваше голяма част от живота си на кампании срещу ядрените оръжия и в защита на природата. С течение на годините се превърна и в един от най-големите собственици на земя в САЩ, отбелязва CNN.

Създател на "Капитан Планета"

Сред каузите, с които името му остава свързано, е и връщането на бизоните в американския Запад. Желанието му да насърчава екологичното образование сред децата доведе и до създаването на "Капитан Планета".

Най-голямата следа в историята обаче Тед Търнър остави с идеята си за 24-часов новинарски канал, който да предава събития от целия свят в реално време. Именно тази концепция превърна CNN в глобален медиен феномен.

През 1991 г. списание "Тайм" го обяви за "Човек на годината", посочвайки, че е променил начина, по който светът следи историята, превръщайки зрителите в десетки държави в преки свидетели на случващото се.

⚡️BREAKING: Ted Turner, the founder of CNN, has died at the age of 87



He was one of the most influential figures in modern media. In 1980, Turner launched CNN — the world’s first 24-hour news channel, which changed how people consume news.



— NEXTA (@nexta_tv) May 6, 2026

По-късно Търнър продаде телевизионните си мрежи на "Тайм Уорнър" и постепенно се оттегли от бизнеса, но до последно определяше CNN като "най-голямото постижение" в живота си.

"Тед беше изключително отдаден лидер - смел, безстрашен и винаги готов да следва инстинкта си и собствената си преценка. Той беше и ще остане вдъхновяващият дух на CNN. Всички ние стоим на раменете на този гигант и днес ще отдадем почит на неговото влияние върху живота ни и върху света", заяви председателят и главен изпълнителен директор на CNN Worldwide Марк Томпсън.

Малко преди да навърши 80 години през 2018 г., Търнър съобщи публично, че страда от деменция с телца на Леви - прогресиращо неврологично заболяване. В началото на 2025 г. той беше приет в болница с лека форма на пневмония, след което премина възстановяване в рехабилитационен център.