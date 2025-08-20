Мбапе собственоръчно спаси безидеен Реал Мадрид от гаф на старта на Ла Лига

Реал Мадрид постигна минимален успех с 1:0 над Осасуна в последния двубой от първия кръг на Ла Лига. На "Сантиаго Бернабеу" единственото попадение в срещата реализира Килиан Мбапе от дузпа в 51-вата минута. Френският нападател сам си изработи 11-метровия наказателен удар, което се оказа решаващо за изхода на мача. Изключвайки гола и още 1-2 ситуации, възпитаниците на Шаби Алонсо не показаха особена креативност в предни позиции.

Реал победи Осасуна

Очаквано, срещата стартира с териториален натиск на домакините. В седмата минута новото попълнение Карерас отправи неточен изстрел. Малко по-късно Хаусен тества рефлекса на Серхио Ерере с шут далечна дистанция, като стражът се справи въпреки коварно тупкане. Милитао и Мбапе също пропуснаха за мадричани.

В началото на втората част Килиан Мбапе взе нещата в свои крака и ръце. Французинът проби и рязко смени посока. При обръщането Крус препъна звездния нападател, а главният съдия посочи бялата точка. С изпълнението на дузпата се нагърби именно Мбапе, който се разписа за 1:0. Голът придаде настроение в играта на "лос меренгес".

Гюлер стреля опасно, ала извън целта. Шаби Алонсо опита да промени състава си, пускайки на терена Карвахал и Мастантуоно за сметка на Александър-Арнолд и Диас. След това и Чуамени не намери целта с глава. В 85-ата минута Будимир не се възползва от суматоха в наказателното поле на Реал. Домакините отвърнаха с изстрел на резервата Мастантуоно от малък ъгъл, който не затрудни Ерере. В 94-тата минута Бретонес получи директен червен картон за удар без топка в лицето на Гарсия.

