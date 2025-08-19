Кадри от снимачната площадка: Първите сцени от телевизионния сериал "Хари Потър" (СНИМКИ и ВИДЕО)

Снимките на поредицата за Хари Потър на HBO са в разгара. В понеделник се появиха и първите кадри от снимачната площадка на телевизионния сериал, който е адаптация на книгите на Дж. К. Роулинг.

Доминик Маклафлин, който играе Хари, и Ник Фрост, който влиза в образа на Рубиъс Хагрид, бяха забелязани в костюмите на своите герои по време на снимки по оживените улици на Лондон. Фрост, облечен в характерните одежди за пазителя на дивеча в училището за магии "Хогуортс", с дълга коса и къдрава брада, се извисява над малкия шотландски актьор. 11-годишният Маклафлин също изглежда като същински Хари Потър - с емблематичните за Хари кръгли очила и небрежно облекло.

Harry and Hagrid have been spotted 🔥 pic.twitter.com/4q5KncyAFm — Daily Harry Potter (@TheDailyHPotter) August 18, 2025

Двамата вървят по улиците на града, което връща спомена за моментите на първите разговори за света на магьосниците между Хари и Хагрид, изиграни от Даниeл Радклиф и Роби Колтрейн.

Близнаците Тристан и Габриел Харланд ще играят ролите на Фред и Джордж Уизли, Руари Спуунър ще бъде Пърси Уизли, а Грейси Кокрейн ще влезе в образа на Джини Уизли. Новината беше обявена заедно със снимка на екранните братя и сестра, включително Алистър Стаут в ролята на Рон, сгушени заедно за селфи.

„Чарли е в Румъния в момента, но ще се присъедини към нас съвсем скоро...“, гласи надписът към публикацията в Instagram. Кой ще играе Бил Уизли също предстои да разберем.

Наред с Маклафлин като Хари и Стаут като Рон, Арабела Стантън влиза в ролята на Хърмаяни Грейнджър. Младото трио беше избрано измежду над 30 000 актьори, явили се на кастинг миналата есен.

🪄 New photos from the "Harry Potter" series set emerge, and HBO reveals how the Weasley children will look



Filming of the first season of the series is already underway in the UK: Harry Potter and Hagrid are once again buying things for Hogwarts, strolling through London.



It… pic.twitter.com/xqkGRKW0Bd — NEXTA (@nexta_tv) August 19, 2025

В главните роли са още Джон Литгоу като Албус Дъмбълдор, Джанет Мактиър като Минерва Макгонъгол, Папа Есиеду като Северус Снейп, Катрин Паркинсън като Моли Уизли, Локс Прат като Драко Малфой, Джони Флин като Луциус Малфой, Лео Ърли като Шеймъс Финиган, Алесия Леони като Парвати Патил, Сиена Муса като Лавандър Браун, Бърти Карвел като Корнелиъс Фъдж, Бел Паули като Петуния Дърсли, Даниел Ригби като Върнън Дърсли, Рори Уилмот като Невил Лонгботъм, Амос Китсън като Дъдли Дърсли, Луиз Брийли като Мадам Роланда Хуч и Антон Лесър като Гарик Оливандер.