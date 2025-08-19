Трансферна цел №1 на Ливърпул избухна с позиция: Обещанията са нарушени, доверието е загубено

Основната трансферна цел на Ливърпул - Александър Исак, наруши мълчанието си и излезе с любопитна публикация в социалните мрежи във връзка със спекулациите за бъдещето му. Централният нападател използва за повод наградите на Асоцииранията на професионалните футболисти в Англия, тъй като попадна в идеалната единайсеторка. Шведът е категоричен, че когато обещанията се нарушават и доверието се губи, връзката не може да продължи, вероятно визирайки настоящия си клуб Нюкасъл.

"Горд съм, че получих признание от своите колеги и намерих място в Отбора на сезона на ПФА за Премиър лийг през миналия сезон. На първо място искам да благодаря на моите съотборници и на всички в Нюкасъл Юнайтед, които ме подкрепяха по пътя.

Не присъствам на церемонията тази вечер. С всичко, което се случва, не ми се стори уместно да бъда там. Дълго време мълчах, докато други говореха. Това мълчание позволи на хората да налагат своята версия за събитията, въпреки че знаят, че тя не отразява това, което наистина беше казано и договорено зад кулисите. Реалността е, че бяха дадени обещания и клубът знае моята позиция от дълго време. Да се държат така сега, сякаш тези проблеми едва сега излизат наяве, е подвеждащо.

Когато обещанията се нарушават и доверието се губи, връзката не може да продължи. Това е положението за мен в момента – и затова промяната е в най-добрия интерес за всички, не само за мен", написа Исак в своя профил в "Инстаграм".