В реч с политически заряд: Тръмп критикува "комунистите" и се самоизтъкна (ВИДЕА)

Реч, която по-скоро напомняше на предизборна, направи президентът на САЩ Доналд Тръмп по повод 250-годишнината на страната. В нея той постави акцент върху идеята за по-строги правила при гласуването, отправи предупреждения срещу това, което определи като нарастващо влияние на "комунистически" идеи в страната, и изброи свои политически и управленски постижения. Той се появи на Националния мол във Вашингтон, където произнесе слово, в което имаше и остри критики към вътрешни и външни политически опоненти. (Цялата реч може да видите ТУК)

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"Няма друга история като нашата. В цялата човешка история никоя нация досега не е празнувала толкова велик триумф като този, на който сме свидетели днес. След 250 години Съединените щати са най-старата република в света. Ние сме най-свободният народ на Земята. Имаме най-справедливата и най-устойчива конституция. Ние сме най-силната и най-могъща държава. И по Божията милост Съединените американски щати са най-успешната, най-постигащата и най-изключителната нация, съществувала някога в човешката история", започна речта си Тръмп.

Trump:



All over the world they try and be like us.



Nobody can be like us. pic.twitter.com/e9bXNIcwdZ — Clash Report (@clashreport) July 5, 2026

По думите му "вече четвърт хилядолетие свободата, справедливостта, равенството, самоуправлението и безпрецедентното благоденствие процъфтяват тук така, както никъде другаде по света".

"Раждането и оцеляването на американската нация под Божията закрила е просто най-великото и най-забележителното дело, което човешки ръце някога са сътворявали на тази планета. Никоя друга държава не е дала повече на света от Съединените американски щати и днес изразяваме своята благодарност за тези изключителни благословии", каза Тръмп.

Президентът на САЩ беше категоричен, че ще си върнат идентичността на страната си. "Преди всичко американците обичат свободата. В Америка не се нуждаем от ничие разрешение, за да казваме какво мислим, да живеем така, както смятаме за правилно, да изповядваме вярата си или да притежаваме оръжие", каза той.

Той припомни, че по време на почти шестте години от неговия президентски мандат, заедно с много достойни хора, са защитили Втората поправка на Конституцията. И обещава, че ще продължа да я защитава. „Нашите права са ни дадени от Бога, който ни е създал, и никой няма право да ги отнема или ограничава“, изтъкна Тръмп.

Trump was seen watching himself watching himself on Fox News.pic.twitter.com/c8i9nrULEo — Clash Report (@clashreport) July 5, 2026

В изказването си той изтъкна редица ключови моменти от американската история и постижения — военни победи, мисията на Луната и пионерските полети на братята Райт, както и устойчивостта на американската система на управление.

"Във всяко човешко начинание американците виждат възможност за още по-голям напредък. Това, което е силно, може да стане още по-силно. Това, което е бързо, може да стане още по-бързо. А това, което е велико, може да стане още по-велико. Именно това се случва днес с Америка. Покажете ни планина – ще я изкачим. Покажете ни океан – ще го прекосим. Покажете ни проблем – ще намерим решение. Кажете ни, че нещо е невъзможно – и американците ще го постигнат. Американците са силни хора, които винаги са готови да защитят справедлива кауза. Ние ценим справедливостта, честността, семейството, почтеността и човешкото достойнство", изтъкна той.

Критики към "комунистите"

Американският президент обаче смята, че американската идентичност отново е подложена на атаки. "Комунизмът представлява смъртна заплаха за американската свобода. Той е враг на свободните хора навсякъде по света. Никога не е работил и никога няма да проработи. Той е враг на Конституцията. Докато радикали и екстремисти непрекъснато нападат историята на Америка, те удобно премълчават трагичната история на самия комунизъм. Под различни имена, идеологии и политически системи тази доктрина е донесла повече смърт и разрушения от всяка друга в човешката история", каза той.

Trump:



Communism is a loser, and it always will be.



The communist system is the opposite of the American system.



Our warriors did not fight communism on battlefields across the world only to have that menace rear its ugly head right back here in America. pic.twitter.com/h83tvwHED5 — Clash Report (@clashreport) July 5, 2026

"Комунизмът е пълната противоположност на живота, свободата и стремежа към щастие. Той носи смърт, тирания и зло. Най-просто казано, комунизмът олицетворява най-погрешните идеи и най-тежките злоупотреби в човешката история, въплътени от най-лошото, на което хората са способни", заяви Тръмп.