Кабинетът "Радев":

Лудо влюбеният в Дора Габе поет: Първият създател на комиксите у нас

06 юли 2026, 19:25 часа 319 прочитания 0 коментара
Снимка: Wikipedia
Лудо влюбеният в Дора Габе поет: Първият създател на комиксите у нас

България има с какво да се гордее, но много често българите или забравяме, или не знаем. В новата ни рубрика "Невъзпятите герои", като отговорна медия Actualno.com ще запознава и припомня на читателите си имената на достойни хора, които са неразривно свързани с България и са постигнали много. Те са причина и повод за гордост за всеки българин.

Сред тях е Йордан Стубел - "поетът на тихото съзерцание". Той е сред пионерите на комикса у нас. Поколения българчета порастват с неговите стихове и истории с картинки от поредицата "Чуден свят".

Биографични данни

Йордан Стубел, чието истинско име е Йордан Бакалов, е роден на 19 февруари 1897 г. в София. Предците му са от заможен възрожденски род от Елена, Търново и Габрово.

Йордан завършва гимназия в Елена, а след това следва право в Софийския университет, но не успява да се дипломира. Причината за това е, че той се отдава на литературата, а след края на войните се занимава с редакторска дейност -  работи за вестниците "Българан" и "Български воин". Част е от екипа на списанията "Смях","Везни" и др.

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Талантът му не остава незабелязан. Критикът Владимир Василев го определя като едно от най-младите обещания на лириката у нас. Голяма част от творбите му излизат в списанието "Златорог". Заради работата си в него Стубел получава парична премия в размер на 10 хил. лева за насърчаване развитието на таланта му.

През 1925 г. за първи път писателят събира стиховете си в книгата "Съдба", посветена на Дора Габе, в която той е лудо влюбен. Известно време двамата пазят отношенията си в тайна. Вероятната причина за това е разликата във възрастта им - Дора Габе е по-голяма от него с цели 11 години. По-късно поетесата прави признание, че Яворов е нейната най-голяма любов, а Йордан Стубел е нейната най-дълго изживяна любов. 

Но въпреки силната любов, която изживяват, пътищата им се разделят. Завинаги Дора Габе оставя отпечатък в живота на "поета на тихото съзерцание". Дори и след като Стубел успява да създаде щастливо и сплотено семейство, той запазва приятелството си с Дора Габе.

Творчество и присъда

Сред най-известните му произведения е стихотворението "Баба Марта бързала". Поемата "Господин Свинчок", илюстрирана от Илия Бешков, също е сред любимите на децата. 

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Йордан Стубел остава запомнен и със своята фолклорна образност, която разкрива напълно в стихосбирката си "Сиротински песни". Част от нея е цикълът "Шуми Марица", който е посветен на потушаването на Септемврийското въстание. Сред най-известните му стихове в този стил са "Приказка", "Майка", "Песен". 

През 1934 г. марксистите обвиняват поета във формализъм и той напуска списание "Златорог". Година по-късно по покана на Сирак Скитник поетът започва работа в радиото като завеждащ литературно-драматургичните предавания. За кратко Стубел работи като директор на радиото.

След събитията от 9 септември поетът попада в списъка на осъдените от Народния съд. Около година той прекарва в затвора, където се разболява от туберкулоза. Освободен е след като плаща глоба в размер на 1000 лв. След като излиза на свобода, до края на живота му не са публикувани негови творби. Поетът умира през 1952 г.

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българи поет поети Невъзпятите герои Йордан Стубел
Таня Станоева
Таня Станоева Редактор
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