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"Отиваме на Марс много скоро": Тръмп обяви новата космическа цел (ВИДЕО)

05 юли 2026, 8:35 часа 386 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Отиваме на Марс много скоро": Тръмп обяви новата космическа цел (ВИДЕО)

Ще отидем на Марс много скоро. Това каза президентът на САЩ Доналд Тръмп в речта си по случай 250-годишнината от подписването на Декларацията за независимост на САЩ. "Мисля, че ще стигнем до Луната и ще продължим напред. А след това ще отидем на Марс", добави той. ОЩЕ: Тръмп отбеляза 250-годишнината на САЩ с тържествена реч (ВИДЕО)

Тръмп припомни, че неговата администрация е инициирала създаването на Космическите сили на САЩ по време на първия му мандат. "Някои хора се подиграваха на това, мислейки, че е глупаво. Но сега осъзнават, че това е едно от най-важните неща, които сме направили", отбеляза той.

"Губехме от Китай и Русия в Космоса, а сега сме много по-напред от тях", заяви Тръмп.

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През май администраторът на НАСА Джаред Айзъкман обяви, че агенцията му възнамерява да разположи пилотирана американска станция на Луната до 2032 г. Представители на НАСА отбелязаха, че се надяват да тестват на Луната технологии, които в крайна сметка ще позволят пилотирана мисия до Марс. Агенцията дори позволи организирането на такава мисия преди 2040 г.

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Доналд Тръмп НАСА Марс Луната
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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