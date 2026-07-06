Сравнявайки се със Симон Боливар, президентът на Колумбия сдава по-рано поста си

Напускащият колумбийски президент Густаво Петро обяви, че ще сдаде поста си преждевременно - на 20 юли. Това ще се случи преди планираното встъпване в длъжност в началото на август на неговия приемник Абелардо де ла Есприеля, предаде Франс прес. „Няма да го направим на 6 август или на 7 август - защото това са свещени дати. Ще го направим на 20 юли“, написа той в социалната мрежа Х, визирайки националния празник на страната 7 август, когато през 1819 година начело със Симон Боливар в битката при Бояка Колумбия извоюва независимостта си от Испания. Подкрепян от САЩ десен кандидат спечели президентските избори в Колумбия

Петро призова за "обща мобилизация, която изисква независимост и подкрепа за социалните реформи“.

Кандидатът на десницата Де ла Есприеля спечели балотажа за президентския пост срещу бившия сенатор от левицата Иван Сепеда.

Колумбия избра нов президент на балотаж

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Колумбийският бизнесмен Абелардо де ла Есприела спечели балотажа на президентските избори в Колумбия срещу левия сенатор Иван Сепеда, съобщава "Ройтерс". Двамата имаха близки резултати, като десният получи 44,2% подкрепа, а дългогодишният сенатор и активист - 41%.

Колумбия избра нов президент в атмосфера на интензивна политическа поляризация. Резултатът от изборите може да предефинира с кои държави се съюзява латиноамериканската нация и как правителството възнамерява да се справи с наркобандите на фона на нарастващото насилие.

Левият президент Густаво Петро, ​​който не може да се кандидатира за преизбиране, многократно е влизал в спор с американския си колега Доналд Тръмп по редица въпроси, включително трафик на наркотици и американска намеса в региона.

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