Тръмп отбеляза 250-годишнината на САЩ с тържествена реч (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп произнесе речта си по повод 250-годишнината на страната, въпреки забавянията заради летни гръмотевични бури. Тръмп заяви, че би бил готов да изчака още, ако се наложи. "Няма начин да се откажем или да бъдем спрени", каза той малко след като започна речта си. Заради приближаващото лошо време властите временно разпоредиха на събралите се хора да напуснат района около Вашингтонския монумент, където Тръмп трябваше да говори.

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Организаторите от "Freedom 250" обаче съобщиха, че посетителите ще бъдат допуснати отново, а речта ще започне в 23:00 часа местно време, с около час закъснение.

🇺🇸 Trump marked America’s 250th birthday by tracing its defiance back to Britain’s surrender at Yorktown.



He said the world has been on notice ever since that Americans will never let anyone take their freedom away.pic.twitter.com/KJvp4sPr73 — NewsForce (@Newsforce) July 5, 2026

Посетителите чакаха с часове, за да присъстват на събитието, при засилени мерки за сигурност и при екстремни горещини, достигащи 39 градуса. Рекордната гореща вълна доведе до отмяна на няколко парада и други събития в района.

"Ще бъда там, каквото и да става. Събота вечер е. Да се забавляваме, дори и да си легнем по-късно", написа Тръмп в социалната си мрежа.

В навечерието на юбилея администрацията на Тръмп предприе мащабни ремонти на обществени пространства във Вашингтон. Макар редица фонтани и паметници да бяха обновени, широко рекламираната реконструкция на Огледалния басейн при Мемориала на Ейбрахам Линкълн за 15 млн. долара беше съпътствана от проблеми, включително лющеща се боя и водорасли, които сега се охраняват от камери и военнослужещи.