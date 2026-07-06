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Жертвите на земетресенията във Венецуела вече са над 3 000 (ВИДЕО)

06 юли 2026, 6:18 часа 290 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Жертвите на земетресенията във Венецуела вече са над 3 000 (ВИДЕО)

Броят на жертвите на двете мощни земетресения, разтърсили Венецуела в края на миналия месец, нарасна до 3 342, показва статистика, публикувана от Министерството на комуникациите и информацията на южноамериканската държава. Според новите данни ранените са 16 470,  докато хората, останали без домове след трусовете, вече са 17 345.

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В реч в чест на Деня на независимостта на Венецуела, от която се отбелязаха 215 години, временната президентка на страната Делси Родригес отново защити реакцията на властите след трагедията на фона на нарастващото недоволство. Според твърденията на критиците на правителството реакцията му е била късна и неадекватна.

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Родригес заяви, че тя е мобилизирала незабавно всички сили и е обявила създаването на ново военно подразделение в помощ на службите за спешна помощ и извънредни ситуации.

Президентката посочи, че "няма да има социална експлозия“ след бедствието, информира БТА.

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"Не разбирам как в тези часове на страдание за цяла Венецуела, часове на национален траур, има хора, които се осмеляват да организират протести. Тук няма да има граждански вълнения. Тук съществува дълбока солидарност между хората", заяви тя по време на церемония в чест на вчерашния Ден на независимостта във Фуерте Тиуна, в района на столицата Каракас.

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Венецуела земетресение жертви Делси Родригес
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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