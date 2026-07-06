Жертвите на земетресенията във Венецуела вече са над 3 000 (ВИДЕО)

Броят на жертвите на двете мощни земетресения, разтърсили Венецуела в края на миналия месец, нарасна до 3 342, показва статистика, публикувана от Министерството на комуникациите и информацията на южноамериканската държава. Според новите данни ранените са 16 470, докато хората, останали без домове след трусовете, вече са 17 345.

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3.342 people's dead as deathtoll keep raising

Evacuation process are still going in Venezuela pic.twitter.com/ssYK4WX2vm — Narasi Fakta (@jejak_peristiwa) July 6, 2026

В реч в чест на Деня на независимостта на Венецуела, от която се отбелязаха 215 години, временната президентка на страната Делси Родригес отново защити реакцията на властите след трагедията на фона на нарастващото недоволство. Според твърденията на критиците на правителството реакцията му е била късна и неадекватна.

Родригес заяви, че тя е мобилизирала незабавно всички сили и е обявила създаването на ново военно подразделение в помощ на службите за спешна помощ и извънредни ситуации.

Президентката посочи, че "няма да има социална експлозия“ след бедствието, информира БТА.

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🚨Uno de los tantos testimonios escalofriantes durante el terremoto.



😨🇻🇪 "¡Apúrate, hija!", grita un padre mientras descienden apresuradamente por las escaleras de un edificio durante el fuerte terremoto que sacudió Venezuela. El video muestra los angustiantes segundos que… pic.twitter.com/1hCVoRymsO — Cristian Crespo F. 🇨🇺 (@cristiancrespoj) July 5, 2026

"Не разбирам как в тези часове на страдание за цяла Венецуела, часове на национален траур, има хора, които се осмеляват да организират протести. Тук няма да има граждански вълнения. Тук съществува дълбока солидарност между хората", заяви тя по време на церемония в чест на вчерашния Ден на независимостта във Фуерте Тиуна, в района на столицата Каракас.