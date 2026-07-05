Искат смъртно наказание за обвинения в убийството на Чарли Кърк

Съпругата на Чарли Кърк и родителите му се очаква да присъстват тази седмица в съда в щата Юта, където прокурорите ще се опитат да убедят съда, че мъжът, обвинен в убийството на консервативния активист, трябва да получи смъртна присъда, съобщи Асошиейтед прес. Петдневното предварително изслушване започва в понеделник и ще бъде първият път, в който семейството на Кърк ще бъде в съдебната зала в Юта заедно с обвиняемия Тайлър Робинсън. Заседанието ще се излъчва на живо.

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Прокуратурата твърди, че Робинсън е изпратил и текстово признание до своя партньор, като е оставил бележка, в която пише, че е имал възможност да убие една от водещите консервативни фигури в страната и че "ще я използва".

Той все още не се е признал за виновен или невинен по делото. 23-годишният Робинсън е обвинен в умишлено убийство за атентата срещу Кърк на 10 септември, по време на публичен дебат в Университета "Юта Вали".

Според правния експерт Пол Касел събраните до момента доказателства сочат, че делото "ще бъде много сериозно от гледна точка на доказателства". "На този етап изглежда като класически случай, в който единственият въпрос е дали има достатъчно основание да се премине към съдебен процес по същество", казва той.

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В Юта смъртното наказание се допуска само при утежняващи обстоятелства. Прокуратурата ще твърди, че стрелбата е застрашила живота и на други присъстващи.

Убийството предизвика силна реакция сред републиканските съюзници на Кърк, включително президента Доналд Тръмп, който първо съобщи за ареста на Робинсън и заяви в интервю за "Фокс Нюз" - "Надявам се да получи смъртно наказание".