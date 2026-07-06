"Нужна е ограничителна заповед": Тръмп с нов удар по Мелони (СНИМКА)

Нова словесна атака срещу италианския премиер Джорджа Мелони отправи президентът на САЩ Доналд Тръмп. Той сподели в социалната си мрежа "Truth Social" нейна снимка, на която тя го гледа, с надпис "Нужна е ограничителна заповед". Това става броени дни преди срещата на върха на НАТО в Анкара. Засега Мелони не е отговорила на новата словесна атака на американския президент към нея.

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Trump, il post contro Meloni: "Serve un ordine restrittivo" https://t.co/7A47QIWUps — Adnkronos (@Adnkronos) July 5, 2026

Лидерът на италианската центристка партия "Действие" Карло Календа обаче се застъпи за Мелони, наричайки Тръмп "жалък и дребен хулиган".

Тръмп и Мелони поддържаха приятелски отношения, докато той не се скара с нея заради отказа на Италия да помогне на САЩ във войната с Иран.

Тръмп предизвика скандал, като заяви, че Мелони го е "умолявала" да си направят снимка заедно на срещата на Г-7 миналия месец. Тя отговори, че историята е измислена, и критикува американския лидер за това, че се отнася зле със съюзниците си, докато е мек към противниците на Запада.

Президентът на САЩ продължи с критиките си, като заяви, че Мелони е искала да се помири с него единствено, за да повиши обществената си подкрепа в Италия. В отговор тя определи думите му като "безсмислени", заяви, че отношенията ѝ с него не са се отразили на рейтинга ѝ, и подчерта, че популярността ѝ е въпрос, който не го засяга. Мелони добави, че не възнамерява да коментира повече този спор.

Това ново изявление на Тръмп също така може да предизвика напрежение на предстоящата среща на НАТО в турската столица Анкара.

Освен това коментарите на американския президент накараха италианския външен министър Антонио Таяни да отмени планираното си пътуване до Вашингтон, а Мелони определи версията на Тръмп като "напълно измислена", и заяви: "Италия и аз никога не се молим на никого".