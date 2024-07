"Една легенда си отива": Джон Сина обяви кога се оттегля от кеча (ВИДЕО)

Суперзвездата на Световната федерация по кеч Джон Сина се оттегля от WWE след повече от 20 години, информмира БГНЕС.

47-годишният борец и актьор обяви оттеглянето си по време на събитието на WWE "Money in the Bank" в Торонто, като каза на публиката, че ще се оттегли в края на 2025 г. Сина дебютира в WWE през 2002 г.

""Royal Rumble" през 2025 г. ще бъде последното ми състезание", сподели звездата от "Blockers". "Elimination Chamber през 2025 г. ще бъде последният ми турнир. И съм тук тази вечер, за да обявя, че в Лас Вегас, на WrestleMania 2025 г. ще бъде последното ми състезание", обяви Сина.

Той благодари на WWE и на феновете, че са ми позволили да играе в дом, който построихте в продължение на толкова много години.

BREAKING NEWS: John Cena announced at #MITB he will retire from in-ring competition in 2025.#ThankYouCena pic.twitter.com/6TPnYI5iU2