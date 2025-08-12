Деми Ловато се събра с бившия, а причината зарадва феновете им (СНИМКИ+ВИДЕО)

Войната в Украйна:

12 август 2025, 13:31 часа 0 коментара
Популярните Jonas Brothers вече предизвикаха носталгия у феновете си с новото си турне, а след това вдигнаха летвата с първото си шоу. Групата даде старт на турнето си по повод 20-годишнината си, озаглавено JONAS20, в неделя вечер в MetLife Stadium в родния им щат Ню Джърси. Тримата братя, Кевин, Джо и Ник зарадваха феновете си, като им припомниха хитовия филм на Дисни от 2008 г. "Camp Rock". Те предизвикаха истински фурор, когато извикаха на сцената своята приятелка и колежка Деми Ловато, която също имаше главна роля в музикалната продукция. 

В социалните мрежи бързо се разпространиха видеа, на които бившата двойка - Джо и Деми, изпяха специално за феновте си едни  от най-запомнящите се парчета от филма - "This Is Me" и "Wouldn’t Change a Thing".

Припомняме, че Джо Джонас и Ловато имаха връзка не само чрез героите си от филма, но в реалния живот. Въпреки раздялата и фата, че всеки продължи кариерата си в различна посока, певците не са загубили комуникаията помежду си. И до днес тийн идолите пазят добрите си отношения и показаха близостта си на сцената, с което направиха шоуто още по-незабравимо за публиката. 

Актьорската кариера на Ловато

След "Camp Rock" Ловато продължи актьорската си кариера, като участва в "Програма за защита на принцеси' (2009) заедно със Селена Гомес, озвучава Смърфиет в "Смърфовете: Изгубеното село' (2017) и играе главната роля в "Евровизия: Историята на Fire Saga" (2020) с Уил Феръл и Рейчъл Макадамс. 

Тя е и герой в три автобиографични документални филма, описващи  нейните трудности и какво е да си "дете актьор", израснало в Ню Мексико, възхода ѝ към звезданата поп сцена и пътя ѝ към възстановяване от злоупотребата с наркотици, припомнят от People.

Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
