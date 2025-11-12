Франция се стресна от действията на САЩ в Карибско море

Военните операции на САЩ в Карибско море предизвикаха реакция от страна на Франция. От външното министерство на европейската държава изказаха безпокойство, относно действията на САЩ, съобщи Reuters. Припомняме, че до 12 ноември 2025 г. е известно за около 19 нанесени удари срещу кораби, за които се предполага, че превозват наркотици в Карибско море и край тихоокеанските брегове на Латинска Америка. Съобщава се за около 76 загинали.

САЩ потопиха кораб с наркотици в Карибско море, има загинали (ВИДЕО)

Безпокойство

"Наблюдаваме с безпокойство военните операции в Карибския регион, защото те нарушават международното право и защото Франция има присъствие в този регион чрез своите отвъдморски територии, където живеят повече от милион наши сънародници", заяви Баро в кулоарите на срещата на външните министри на Г-7 в Канада. "Следователно те биха могли да бъдат засегнати от нестабилността, причинена от всяка ескалация, която очевидно искаме да избегнем", допълни той.

French Foreign Minister Jean Noël Barrot expressed on Tuesday, upon his arrival in #Canada for the #G7, #Paris's "concern" over U.S. military operations in the Caribbean region, which "disregard international law."#Mawingumedia #Politics pic.twitter.com/YOEaW8b62z — Mawingu Media (@Mawingu_Media) November 12, 2025

Още: Колумбия се опълчи на Тръмп

Американски власти съобщиха по-рано, че най-големият самолетоносач в света - "Джералд Форд", се е преместил в региона, добавяйки се към осемте военни кораба, ядрена подводница и самолети Ф-35, които вече са в Карибите.

Венецуелският президент Николас Мадуро многократно е заявявал, че засилването на присъствието на САЩ цели свалянето му от власт.

Обрат: Тръмп иска да затрие териториалната цялост на Украйна от най-важната резолюция на ООН срещу Русия?