Голям брой простреляни в метрото в Ню Йорк (ВИДЕО 18+)

Инцидентът е станал на метростанция в Сънсет Парк около 08:30 местно време във вторник сутринта.

Все още не е известен броят на жертвите при инцидента. Снимки от местопроизшествието показват окървавени пътници, лежащи на пода на метростанцията. Според информация на ABC, поне 11 души са били ранени при стрелбата и са откарани в местни болници.

Местните медии съобщават, че в станцията са открити няколко устройства, включително невзривени експлозиви, позовавайки се на източници от правоохранителните органи. Полицията в Ню Йорк изрично коментира в Twitter, че към момента няма активирани взривни устройства на мястото на престъплението. Според коментари на очевидци, заподозреният е носил противогаз и е избягал, като се издирва от полицията.

In regard to the multiple people shot at the 36th Street subway station in Brooklyn, there are NO active explosive devices at this time. Any witnesses are asked to call @NYPDTips at #800577TIPS. Please stay clear of the area. More provided information when available. pic.twitter.com/8UoiCAXemB