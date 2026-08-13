САЩ махат всичките си войници от Ирак, Хегсет мрънка срещу Трибунала в Хага (ВИДЕО)

САЩ са на път да изтеглят всички сили от Ирак до 30 септември, 2026 година, с което да прекратят военното си присъствие там. Така нито един американски войник няма да остане на територията на Ирак, след като през вече далечната 2003 година Джордж Буш-младши нареди американска инвазия в страната като част от "борбата му с тероризма" след безпрецедентните атаки-камикадзе с пътнически самолети от 11 септември, 2001 година, организирани от "Ал Кайда" и Осама бин Ладен. Около десетилетие по-късно Бин Ладен беше убит при светкавична операция на американските "тюлени" в Пакистан.

Изтеглянето на американската армия от Ирак идва в момент, когато иракските сили за сигурност поемат пълна отговорност за противодействието на ИДИЛ, а иракското правителство е изправено пред натиск да разоръжи подкрепяните от Иран милиции, посочва ABC News.

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А през това време министър на отбраната на САЩ е човек, който твърдо подкрепи и прокара идеята министерството да бъде преименувано на "министерство на войната" - Пийт Хегсет. Той твърдо защитава и позицията, че на САЩ не може да бъде търсена отговорност за действия на международната сцена, за които има данни и доказателства, че представляват престъпления.

"Убиваме терористи и побеждаваме провалените и токсични идеологии на радикалния социализъм и комунизма. Като говорим за социализъм, нямайте съмнение: Международната левица, заедно с подкрепящите я леви медии, крои планове за незаконно утвърждаване на юрисдикцията на Международния наказателен съд в Хага (МНС) над военния персонал и операциите на САЩ и партньорите. Няма легитимна база за съществуването на МНС и да се намесва където и да е по света. Поразително е, че този така наречен съд и други глобалистки органи подкопават нашите усилия, но не правят нищо, за да държат под отговорност истинските терористи и истинските тирани - затова МНС представлява опасност за вашия национален суверенитет", избухна Хегсет - Още: Тръмп: Усилията на САЩ за разпускане на Международния наказателен съд нямат за цел да ме предпазят

Pete Hegseth:



We are killing terrorists, and we’re defeating the failed and toxic ideologies of radical socialism and communism.



The international left, along with their enabling left-wing media, is plotting to unlawfully assert ICC jurisdiction over U.S. and partner military… pic.twitter.com/MdSYVSOcaM — Clash Report (@clashreport) August 12, 2026