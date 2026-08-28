"Има терористична връзка": Обвиненията след вандализма над голф игрището на Тръмп

Седем души, задържани за вандализъм в голф курорта Търнбери на Доналд Тръмп, са изправени и пред обвинение за престъпление, за което се твърди, че има „терористична връзка“, предаде BBC, позовавайки се на обвинителния акт, подаден във Висшия съд в Глазгоу. Припомняме, че инцидентът стана в курорта Еършир по време на протест на 8 март 2025 г., тогава голф игрището на Тръмп осъмна с щети и пропалестински надписи.

Присъдата им може да бъде утежнена

В обвинителния акт се посочва, че престъплението е утежнено по член 31 от Закона за борба с тероризма от 2008 г., изменен със Закона за борба с тероризма и осъждането от 2021 г., тъй като е имало „терористична връзка“.

Твърди се, че групата е изкопала трева и е напръскала игрището с препарат за унищожаване на плевели, причинила е наводнение, като е повредила спринклерна система, и е повредила осветление.

Прокурорите твърдят също, че по игрището и сградите са били изписани лозунги, включително „Свободна Газа“, „Свободна Палестина“ и „Газа не е за продан“, заедно с обидни послания, насочени към Тръмп.

Активистката организация „Защита на нашите съдебни заседатели“ критикува хода, твърдейки, че обвиняемите могат да бъдат изправени пред „много по-дълги присъди“, въпреки че не са обвинени в терористични престъпления.

Припомняме, че активистката организация през 2025 и 2026 г. групата се превръща в основен организатор на масови демонстрации на гражданско неподчинение срещу решението на британското правителство да обяви пропалестинската организация Palestine Action за терористична. ОЩЕ: Вандализъм: Голф игрището на Тръмп осъмна с щети и пропалестински надписи (СНИМКИ)