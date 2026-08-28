Войната в Иран::

"Има терористична връзка": Обвиненията след вандализма над голф игрището на Тръмп

28 август 2026, 23:27 часа 499 прочитания 0 коментара
Снимка: NEXTA / "Х"
"Има терористична връзка": Обвиненията след вандализма над голф игрището на Тръмп

Седем души, задържани за вандализъм в голф курорта Търнбери на Доналд Тръмп, са изправени и пред обвинение за престъпление, за което се твърди, че има „терористична връзка“, предаде BBC, позовавайки се на обвинителния акт, подаден във Висшия съд в Глазгоу. Припомняме, че инцидентът стана в курорта Еършир по време на протест на 8 март 2025 г., тогава голф игрището на Тръмп осъмна с щети и пропалестински надписи.

Присъдата им може да бъде утежнена

В обвинителния акт се посочва, че престъплението е утежнено по член 31 от Закона за борба с тероризма от 2008 г., изменен със Закона за борба с тероризма и осъждането от 2021 г., тъй като е имало „терористична връзка“.

Твърди се, че групата е изкопала трева и е напръскала игрището с препарат за унищожаване на плевели, причинила е наводнение, като е повредила спринклерна система, и е повредила осветление.

Прокурорите твърдят също, че по игрището и сградите са били изписани лозунги, включително „Свободна Газа“, „Свободна Палестина“ и „Газа не е за продан“, заедно с обидни послания, насочени към Тръмп.

Активистката организация „Защита на нашите съдебни заседатели“ критикува хода, твърдейки, че обвиняемите могат да бъдат изправени пред „много по-дълги присъди“, въпреки че не са обвинени в терористични престъпления.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Припомняме, че активистката организация през 2025 и 2026 г. групата се превръща в основен организатор на масови демонстрации на гражданско неподчинение срещу решението на британското правителство да обяви пропалестинската организация Palestine Action за терористична. ОЩЕ: Вандализъм: Голф игрището на Тръмп осъмна с щети и пропалестински надписи (СНИМКИ) 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Доналд Тръмп САЩ игрище за голф тероризъм
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
Още от Америка
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес