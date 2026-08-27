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Тръмп "отне" на Канада езерото Онтарио - с указ го преименува на "Езерото Америка" (ВИДЕО)

27 август 2026, 21:20 часа 979 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Тръмп "отне" на Канада езерото Онтарио - с указ го преименува на "Езерото Америка" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи нещо типично в свой стил - официално смени името на географски обект, за да подчертае, че той е "американски". На 27 август републиканецът подписа изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на "Езерото Америка". Промяната влиза в сила незабавно. Езерото Онтарио е най-малкото и най-долното от групата на Големите езера в Северна Америка и се намира на границата между САЩ и Канада, по-конкретно на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио. На езерото Онтарио се намира Торонто, най-големият град в Канада.

Канадският премиер Марк Карни все още не е коментирал темата. Канада продължава да нарича езерото Онтарио и САЩ не могат да принудят друга държава да го нарича "Езерото Америка" - последното не е международно признато име на обекта.

Според представител на Белия дом указът възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната. Самият Доналд Тръмп обяви, че с преименуването на езерото не отправя "никакво съобщение" към Отава.

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Тръмп впоследствие стигна още по-далеч - след като вече Америка си имала кръстен на нея залив, а сега и езеро, остава само океан. Може би ще се наложи смяна на името на Атлантическия "и/или" на Тихия океан, закани се президентът на САЩ.

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Всичко това идва в момент, в който търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха. В събота САЩ наложиха 50-процентни мита върху някои канадски стоки, след като двата дългогодишни съюзника не успяха да постигнат търговско споразумение, като всяка от страните обвини другата, че е провалила продължилите няколко дни преговори.

Митата върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара – дървени хокейни стикове, които вече рядко се използват, – далеч не са фактор, който би променил икономическата ситуация за най-големия търговски партньор на САЩ след Мексико. Това представлява малко над 5% от износа на Канада за Щатите.

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Доналд Тръмп Езеро Канада САЩ Онтарио
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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