Тръмп "отне" на Канада езерото Онтарио - с указ го преименува на "Езерото Америка" (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп направи нещо типично в свой стил - официално смени името на географски обект, за да подчертае, че той е "американски". На 27 август републиканецът подписа изпълнителна заповед за преименуване на езерото Онтарио на "Езерото Америка". Промяната влиза в сила незабавно. Езерото Онтарио е най-малкото и най-долното от групата на Големите езера в Северна Америка и се намира на границата между САЩ и Канада, по-конкретно на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио. На езерото Онтарио се намира Торонто, най-големият град в Канада.

Канадският премиер Марк Карни все още не е коментирал темата. Канада продължава да нарича езерото Онтарио и САЩ не могат да принудят друга държава да го нарича "Езерото Америка" - последното не е международно признато име на обекта.

Според представител на Белия дом указът възлага на Министерството на вътрешните работи да извърши промяната. Самият Доналд Тръмп обяви, че с преименуването на езерото не отправя "никакво съобщение" към Отава.

Trump has officially renamed Lake Ontario “Lake America”



On August 27, the U.S. president signed an executive order requiring federal agencies to use the name Lake America instead of Lake Ontario.



Importantly, this is not an international renaming. Canada still calls it Lake… https://t.co/A0N0CFKyWF pic.twitter.com/AvSST4r0Dm — NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2026

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Тръмп впоследствие стигна още по-далеч - след като вече Америка си имала кръстен на нея залив, а сега и езеро, остава само океан. Може би ще се наложи смяна на името на Атлантическия "и/или" на Тихия океан, закани се президентът на САЩ.

Well, now Trump is aiming for something even bigger — he wants to rename either the Atlantic or the Pacific Ocean 🌊 https://t.co/FHGWPZCrHu pic.twitter.com/jOOgn1BA5S — NEXTA (@nexta_tv) August 27, 2026

Обтегнатите отношения между Отава и Вашингтон

Всичко това идва в момент, в който търговските преговори между САЩ и Канада се провалиха. В събота САЩ наложиха 50-процентни мита върху някои канадски стоки, след като двата дългогодишни съюзника не успяха да постигнат търговско споразумение, като всяка от страните обвини другата, че е провалила продължилите няколко дни преговори.

Митата върху канадски стоки на стойност около 20 милиарда долара – дървени хокейни стикове, които вече рядко се използват, – далеч не са фактор, който би променил икономическата ситуация за най-големия търговски партньор на САЩ след Мексико. Това представлява малко над 5% от износа на Канада за Щатите.

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