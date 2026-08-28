Манчестър Сити отприщи головата машина и разпиля един от клубовете в Лондон

Отборът на Манчестър Сити постигна убедителен успех на старта на втория кръг във Висшата лига. "Гражданите" победиха с 4:1 при гостуването си на Кристъл Палас в Лондон. Въпреки че доминираха през целия мач, те отбелязаха само един гол през първата част. След почивката отборът на Енцо Мареска се отпуши и направи аванса си изразителен. Ерлинг Холанд и Раян Шерки блеснаха с две попадения.

Ман Сити с втора победа под ръководството на Енцо Мареска

Футболистите на Кристъл Палас се опитаха да наложат натиск в началните минути, но първи трябваше да пазят вратата си от гол. В самото начало на двубоя "гражданите" бяха съвсем близо до това да си осигурят ранен аванс, но удар на Ерлинг Холанд бе блокиран пред голлинията. Малко след това Фил Фоудън пропусна добра възможност да изведе Ман Сити напред. Това все пак се случи в 17-а минута, когато Ерлинг Холанд се разписа след много прецизен изстрел с глава. Малко след това Фоудън пропусна още два отлични шанса за своя тим. Последваха по-силни минути за Кристъл Палас, които завършиха с два неточни удара.

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Въпреки че отбеляза, Ерлинг Холанд не беше голямата звезда на терена. Раян Шерки бе много активен през първата част, а в самия край се опита и да се разпише, но ударът му по земя попадна в обсега на стража на "орлите" Дийн Хендерсън. Така, въпреки огромното си предимство и 11 удара, футболистите на Ман Сити се оттеглиха на почивката само с гол аванс.

"Орлите" започнаха по-активно второто полувреме в опит да се върнат в мача, но вместо това допуснаха втори гол във вратата си в 54-а минута. Фил Фоудън намери Раян Шерки на границата на наказателното поле. Той се справи по отличен начин с трима защитници на Кристъл Палас и прати топката в мрежата на Хендерсън за 2:0. Секунди по-късно домакините все пак върнаха един гол. Йереми Пино изпълни много добре пряк свободен удар, при който топката срещна гредата, а след това рикошира в гърба на стража на "гражданите" Джанлуиджи Донарума и влезе във вратата му.

Отговорът на Ман Сити не се забави, като в 59-а минута Раян Шерки се разписа за втори път в мача с отличен удар от далечна дистанция, който рикошира в Крис Ричардс и попадна в мрежата на Хендерсън. Десетина минути преди края появилият се от пейката Райън МакЕйду пробва късмета си, но кълбото не намери очертанията на вратата. Малко след това Ерлинг Холанд сложи край на интригата с второто си попадение за вечерта, оформяйки крайното 4:1.

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