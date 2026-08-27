За Тръмп историята явно е за подигравка: Марк Карни отвърна след преименуваното езеро Онтарио

Канадският премиер Марк Карни отвърна на официалния указ на Доналд Тръмп, с който американският президент промени името на езерото Онтарио, кръщавайки го "Езерото Америка" - но само за вътрешна употреба, а не в международен план. Министър-председателят на северната съседка на САЩ отново припомни на Тръмп историята, както го е правил след предишните изблици на републиканеца, например Канада да стане 51-вият щат на САЩ.

Откъде произхожда името на езерото?

"Наименованието „Езеро Онтарио“ произлиза от думата „Ontari’io“ на езика на племето уендат (северноамериканското индианско племе, познато още като хурони - бел. ред.), която, както е уместно, означава „езерото е красиво, езерото е голямо“. Името е на повече от 400 години и датира отпреди както създаването на Канадската конфедерация, така и Декларацията за независимост на Съединените американски щати.

Знаем, че Америка се променя. Търговските ѝ отношения, външната ѝ политика, националните ѝ паметници, хидронимите ѝ.

Канадците също знаят, че да назовеш реалността, означава да го наречеш „Езеро Онтарио“ – тогава, сега и завинаги", написа Марк Карни в профила си в X.

The name Lake Ontario comes from the Wendat word Ontari’io, which, appropriately, means “the lake is beautiful, the lake is big”.



The name is more than 400 years old, predating both the Confederation of Canada and the Declaration of Independence of the United States of America.… — Mark Carney (@MarkJCarney) August 27, 2026

За езерото Онтарио

Езерото Онтарио е най-малкото и най-долното от групата на Големите езера в Северна Америка и се намира на границата между САЩ и Канада, по-конкретно на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио. На езерото Онтарио се намира Торонто, най-големият град в Канада.