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За Тръмп историята явно е за подигравка: Марк Карни отвърна след преименуваното езеро Онтарио

27 август 2026, 23:44 часа 640 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
За Тръмп историята явно е за подигравка: Марк Карни отвърна след преименуваното езеро Онтарио

Канадският премиер Марк Карни отвърна на официалния указ на Доналд Тръмп, с който американският президент промени името на езерото Онтарио, кръщавайки го "Езерото Америка" - но само за вътрешна употреба, а не в международен план. Министър-председателят на северната съседка на САЩ отново припомни на Тръмп историята, както го е правил след предишните изблици на републиканеца, например Канада да стане 51-вият щат на САЩ.

Откъде произхожда името на езерото?

"Наименованието „Езеро Онтарио“ произлиза от думата „Ontari’io“ на езика на племето уендат (северноамериканското индианско племе, познато още като хурони - бел. ред.), която, както е уместно, означава „езерото е красиво, езерото е голямо“. Името е на повече от 400 години и датира отпреди както създаването на Канадската конфедерация, така и Декларацията за независимост на Съединените американски щати.

Знаем, че Америка се променя. Търговските ѝ отношения, външната ѝ политика, националните ѝ паметници, хидронимите ѝ.

Канадците също знаят, че да назовеш реалността, означава да го наречеш „Езеро Онтарио“ – тогава, сега и завинаги", написа Марк Карни в профила си в X.

За езерото Онтарио

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Езерото Онтарио е най-малкото и най-долното от групата на Големите езера в Северна Америка и се намира на границата между САЩ и Канада, по-конкретно на границата между американския щат Ню Йорк и канадската провинция Онтарио. На езерото Онтарио се намира Торонто, най-големият град в Канада.

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Доналд Тръмп Езеро Канада САЩ Онтарио Марк Карни
Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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