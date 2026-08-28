С Иран Тръмп води САЩ към нов Пърл Харбър: Прочут професор с предупреждение (ВИДЕО)

Икономическата война на Доналд Тръмп срещу Иран може да доведе до нов Пърл Харбър. Това заяви проф. Джон Миършаймър. Той е изтъкнат американски политолог и теоретик по международни отношения, известен най-вече като бащата на офанзивния реализъм. Той е професор в Чикагския университет от 1982 г. и е един от най-влиятелните и цитирани учени в своята област.
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Професорът напомни следното: "През 1941 г. наложихме жестока петролна блокада на японците и замразихме активите им. Японците бяха в отчаяно положение. Те си мислеха, че заплашваме оцеляването им с икономическа блокада. И това, което направиха, беше да ни нападнат в Пърл Харбър.
Не мисля, че ще поставим иранците на колене. Но ако застрашим оцеляването им, те няма да седят там и просто да изчезнат или да се предадат. Те ще отвърнат на удара".
Prof. John Mearsheimer on how US sanctions could provoke an Iranian retaliation:— Clash Report (@clashreport) August 28, 2026
In 1941, we put a wicked oil blockade on the Japanese, and we froze its assets. The Japanese were in desperate straits.
They thought that we were threatening their survival with an economic… pic.twitter.com/XK5eFjOPKK
Професорът отново каза, че Тръмп е загубил с Иран и няма полезен ход. Военната карта не проработи, морската блокада - също. А Иран имат военни козове и могат да ги използват при нужда, убеден е той. "Мисля, че балансът на военната принуда се е изместил почти решително в тяхна полза. Това е наистина забележителна ситуация", каза Миършаймър, визирайки Иран - Още: Тръмп няма изход от войната с Иран: Известен американски професор е категоричен (ВИДЕО)
Prof. John Mearsheimer on US:— Clash Report (@clashreport) August 28, 2026
They’re desperate. They’ve tried every trick in the book. They started with a major air campaign. They went to blockade… and none of that worked. The Iranians were still standing.
We do not have a military card left to play. It’s the Iranians who… pic.twitter.com/Yabp3daGMm