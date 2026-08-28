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С Иран Тръмп води САЩ към нов Пърл Харбър: Прочут професор с предупреждение (ВИДЕО)

28 август 2026, 15:18 часа 688 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
С Иран Тръмп води САЩ към нов Пърл Харбър: Прочут професор с предупреждение (ВИДЕО)

Икономическата война на Доналд Тръмп срещу Иран може да доведе до нов Пърл Харбър. Това заяви проф. Джон Миършаймър. Той е изтъкнат американски политолог и теоретик по международни отношения, известен най-вече като бащата на офанзивния реализъм. Той е професор в Чикагския университет от 1982 г. и е един от най-влиятелните и цитирани учени в своята област.

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Професорът напомни следното: "През 1941 г. наложихме жестока петролна блокада на японците и замразихме активите им. Японците бяха в отчаяно положение. Те си мислеха, че заплашваме оцеляването им с икономическа блокада. И това, което направиха, беше да ни нападнат в Пърл Харбър.

Не мисля, че ще поставим иранците на колене. Но ако застрашим оцеляването им, те няма да седят там и просто да изчезнат или да се предадат. Те ще отвърнат на удара".

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Професорът отново каза, че Тръмп е загубил с Иран и няма полезен ход. Военната карта не проработи, морската блокада - също. А Иран имат военни козове и могат да ги използват при нужда, убеден е той. "Мисля, че балансът на военната принуда се е изместил почти решително в тяхна полза. Това е наистина забележителна ситуация", каза Миършаймър, визирайки Иран - Още: Тръмп няма изход от войната с Иран: Известен американски професор е категоричен (ВИДЕО)

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война Иран проф. Джон Миършаймър
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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