Рядка амеба яде мозъка му: Тийнейджър в Северна Каролина е в критично състояние

Тийнейджър от Северна Каролина е критично болен от рядка амеба, която яде мозъка, наречена Naegleria fowleri, която се среща в топли сладководни води, съобщи ABC News, позовавайки се на информация на здравни служители на щата. Тийнейджърът, чиято самоличност не е разкрита, е под грижите на лекар, съобщиха от Министерството на здравеопазването и социалните услуги на Северна Каролина в четвъртък. Подробности за състоянието на тийнейджъра не бяха предоставени.

Според информацията „след като симптомите започнат, заболяването прогресира бързо и обикновено причинява смърт в рамките на около пет дни“.

Длъжностните лица все още разследват откъде тийнейджърът се е заразил с амебата, но Naegleria fowleri може да се намери в топли сладководни води, включително езера, езера и реки, и расте най-добре в по-горещи води, съобщиха здравни служители на щата.

Подобен случая в Айова

Припомняме, че през 2022 г. мъж починиа след като се е заразил с мозъкоядна амеба. Мъжът се заразил след като е плувал на плаж в Айова. От всички известни случая на първичен амебен менингоенцефалит, регистрирани в САЩ от 1962 г. насам, само четирима души са оцелели. Хората могат да се заразят, когато водата, съдържаща амебата, попадне в организма през носа. След това амебата може да се придвижи до мозъка и да разруши мозъчната тъкан.

Симптомите

Симптомите на първичния амебен менингоенцефалит включват силно главоболие, треска, гадене, повръщане, скованост на врата и гърчове. Според CDC тези видове инфекции се появяват главно през летните месеци и в южните щати на САЩ. ОЩЕ: Мъж в Айова почина след инфекция от ядяща мозъка амеба